Punta Corral: Aconsejan extremar cuidados

El Ministerio de Seguridad realizó algunas recomendaciones claves a los fieles para que puedan peregrinar de manera segura.

Para los conductores, aconsejan no consumir alcohol si van a conducir, no estacionar en lugares no habilitados, disminuir la velocidad al ver peregrinos transitando por la banquina y respetar en todo momento las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

Para los peregrinos, sugieren en caso de caminar de noche, usar chaleco reflectivo o ropa clara, llevar linternas encendidas al caminar al costado de la ruta, transitar por la banquina, no por el borde de la calzada y caminar en dirección contraria al sentido del tránsito.

Por su parte, Defensa civil recomienda llevar un buen abrigo para la tarde y noche, usar un buen calzado cómodo para caminar, llevar protector solar y agua para hidratarse, usar bastón durante el ascenso, evitar llevar niños pequeños y mascotas a la peregrinación, depositar los residuos en lugares habilitados y ante precipitaciones en la zona, resguardarse en un lugar seguro y no cruzar arroyos.

Desde Recursos Hídricos solicitan tener atención a los cambios en los ríos que puedan indicar crecidas repentinas, como ser arrastre de material grueso como ramas y cambio en el color del agua (más oscuro). Ante una crecida alejarse y resguardarse de los cauces, tener en cuenta el terreno cercano a los ríos ya que los mismos pueden presentar rocas que al pisar suelen ser resbaladizas y peligrosas, y respetar el recurso hídrico como también no dejar en el lugar los residuos que se generen, evitando contaminar ríos y cauces.

Asistencia a peregrinos

Con el objetivo de mantener el orden y la seguridad que merece la ocasión, personal de la Dirección General de Seguridad Turística implementa un importante dispositivo de seguridad, prevención y asistencia para los peregrinos sobre senderos habilitados, recordando la importancia de preservar y proteger la flora y la fauna local, el patrimonio cultural y el respeto a las costumbres con efectivos distribuidos en localidades de Tumbaya y Tunalito.

Asimismo, efectivos de la Brigada de Acción Rápida y Rescate Policial estarán apostados en diferentes circuitos para intervenir ante situaciones de contingencia y trabajar cooperativamente con la Dirección General de Emergencias, Same, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.

Cabe destacar que todo el dispositivo estará supervisado por el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia.