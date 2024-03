Conciliación obligatoria deja sin efecto el paro de UTA

El Gobierno de la provincia a través de la Dirección Provincial de Trabajo dictó la instancia de conciliación obligatoria ante las medidas anunciadas por referentes de UTA que indicaban que la próxima semana harían un paro de transporte urbano por tiempo indeterminado.

La noticia trae tranquilidad a los pasajeros que en reiteradas oportunidades suelen quedar “presos” y en vilo ante las discusiones paritarias entre el sindicato y las empresas. Son miles de familias jujeñas, las que dependen del servicio de los colectivos urbanos para ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela, comprar comida o concurrir a un médico, por ejemplo.

UTA aceptó la conciliación

Esta mañana,Sergio Lobo dirigente de la UTA, indicó que la asamblea definió acatar la conciliación obligatoria.

Ayer, Lobo, había indicado que “las empresas no cancelaron el salario del mes de febrero, que están en un 50%, y aprovechando la necesidad de los compañeros, es que están proponiendo hacer este acuerdo individualmente, a lo cual como organización sindical junto a los delegados personal rechazamos categóricamente porque un acta acuerdo a nivel provincial o en particular con cada uno de los trabajadores no corresponde”. Al mismo tiempo anunció que hicieron “la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Trabajo” y que ya enviaron una carta de documento a la Cámara de Transporte de la Provincia de Jujuy.