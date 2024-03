Jujeño “siempre listo” para el fútbol que vive en Bolivia

Sólo soñando en grande se alcanzan aquellas ilusiones que movilizan el alma para seguir viviendo. Y con el trabajo enfocado y constante, se fortalecen más aquellos anhelos; sobre todo si tienen que ver con el deporte y más cuando se trata de fútbol. Es que -al ser una disciplina que apasiona corazones- las cosas cambian ya que implica responsabilidad y compromiso, por lo que involucrarse no es un juego. Como hombre de fútbol, Pablo Luis Siacia conoce de lo que se trata. Y es que desde la cuna abrevó de esta disciplina a través de su padre Luis Alberto Siacia, mítico jugador de las filas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

ENTRENAMIENTO | “EL PROFE” (2º DER.) CON LOS JUGADORES DEL CLUB BOLIVIANO.

En la actualidad, el "profe" cumple su función como preparador físico, apostando a la evolución personal y a volcar sus conocimientos a las nuevas generaciones que se alistan en el Always Ready, club boliviano que le abrió las puertas para consolidarse en la labor. Desde el año 2021 a hoy, su presente lo encuentra seguro y agradecido por tener la posibilidad de crecer desde su hacer táctico. "Al irme de Jujuy, no sabía que iba a progresar con el fútbol, en el exterior del país. La vida es diferente y me di cuenta de que le dan mucho prestigio al profesional de Argentina, en los clubes las realidades son diferentes. Me fui acostumbrando poco a poco a eso", expresó Luis Siacia quien antes de arribar al vecino país tuvo la grata experiencia de trabajar en la ciudad peruana de Huancayo. Fue de 2009 a 2010, cuando el club Real Garcilazo de Cuzco lo animó a salir del país, otorgándole la estabilidad laboral. "En el extranjero lo primero que me costó fue la adaptación a la comida. Cuando en Argentina es asado, en Perú es ceviche o mariscos y los almuerzos a las 10 de la mañana", relató como anécdota el exjugador de fútbol que logró conocer con más detalle la idiosincrasia de Perú y de Bolivia, lugares donde convivió con jugadores de diversas nacionalidades.

Al viajar constantemente, se acercó a "profes" -preparadores físicos- en charlas y congresos, donde se sintió uno más de ellos. "La cultura de Bolivia y Perú es prácticamente muy similar a la nuestra, incluso la geografía. Durante este tiempo, no extrañé los cerros y la gente es muy amable", dijo este profesional del deporte que siempre a Fin de Año, vuelve a Jujuy para nutrirse del cariño familiar.

PADRE E HIJO | LUIS ALBERTO Y PABLO LUIS, APASIONADOS DEL FÚTBOL.

No obstante, hoy en día su dieta rica en pescados, aves y poca carne le permite ejercitar permanentemente su estado físico, al ser un preparador que no olvida este hábito, desde que se inició en el camino deportivo entrenando en las inferiores del "lobo" jujeño.

"El nivel fisiológico es una carta de presentación junto a la buena alimentación, por eso me cuido. Antes cuando jugaba lo aprendí al seguir una dieta y ensaladas para la desintoxicación. Y la rutina para mantener físicamente el equilibrio. A la hora de concentrar les digo a los jugadores que las buenas costumbres tienen que estar en ellos, en todo momento", comentó Siacia quien vive en La Paz. Pero este presente fue forjado hace muchos años, en una niñez que recuerda con el corazón y de la que supo aprender tal como lo hizo en su juventud donde la conexión con el fútbol logró percibirla de una manera más profunda. "Desde los 8 años entré al mundo de la actividad física. Jugué en todas las categorías de inferiores. A los 19 años, tomé la decisión de estar ligado al fútbol y estudié para profesor de educación física", recordó Siacia quien se especializó como preparador físico en Tucumán.

Como las sorpresas del destino se presentan en un instante, este aprendizaje lo pudo aplicar en Gimnasia y Esgrima, club de sus amores donde regresó para ser segundo preparador físico y colaborador interino. Así, su vida fue impregnándose de experiencias que valora, tanto en su rol de jugador como ahora, al ser preparador físico. "Son muchos años, el fútbol me dio la posibilidad de conocer amigos. Por ejemplo, fui compañero del 'Oso' Coronel en la Escuela Monteagudo y la vida nos llevó a seguir juntos en esto", recordó este enamorado del fútbol que perpetúa sus recuerdos en inolvidables.

"El fútbol es una pasión muy linda, es una familia. Pero muchas veces, es difícil porque hoy podés estar en lo más alto y; mañana, en lo más bajo. Tuve la suerte de llegar a varios clubes", reflexionó Siacia, sobre su trayectoria en la que resalta se deben tener en cuenta los momentos y las oportunidades. No es por azar que eligió esta carrera para tener ese vínculo intacto. "Hay que entrenar la mentalidad desde niños, con una metodología que requiera distintas características. Hay diferentes preparaciones de jugadores para llano como para altura; a los juveniles se los entrena en intensidad, resistencia, fuerza y agilidad. Además, hay que ayudarlos a prosperar desde lo psicológico", describió Siacia sobre cómo juega su labor siempre a través de la paciencia.

Luego de ser protagonista de un recorrido deportivo para destacar no se olvidó de enviarle buenas energías al "lobo" tan querido por él. "Es mi club, donde hice amigos y compartí muchísimo. Hoy en día está complicado, pero hay que darle la oportunidad al nuevo director técnico que llegue y ver a los más jóvenes; estar interiorizado con los jugadores de las divisiones inferiores que son el futuro", apreció Siacia, sin dejar de coronar de más gloria el presente que atraviesa la Selección Argentina de Fútbol.

NUEVA GENERACIÓN | LOS PEQUEÑOS CON GANAS DE CRECER A NIVEL DEPORTIVO.

El Club Always Ready es un equipo que participa en torneos por copas internacionales, lo que es celebrado por Siacia como triunfo en suelo altiplánico, gracias a seguir la dirección proyectada por sus sueños con respecto al deporte. Ilusión que su papá Luis Alberto Siacia -el "Mono"- supo brindarle cuando llegaba al club "lobo", desde su casa en las 790 Viviendas del barrio Cuyaya. "Mi papá fue futbolista del 'lobo', delantero y extremo derecho. Jugaba de 7 o 9. Yo me inicié en esa posición, pero decidí ser volante/lateral derecho", reveló el "profe" que renueva aquellos tiempos de niñez cuando entra a sus redes sociales y vuelve al pasado junto al grupo de exjugadores, con el que mantiene contacto. "Tuvimos una hermosa experiencia en Mar del Plata, cuando llegamos y íhacía un frío! Ver el mar fue hermoso.

Era el año 85 u 86, teníamos 10 años aproximadamente. Nos acordamos de los edificios y la ciudad de Miramar", contó en detalle. Ese sentir la infancia como un tiempo que no se olvida lo hizo crear una escuela de fútbol infantil en el año 2022 a fin de otorgar una chance de progreso a pequeños de escasos recursos. Hoy abre este espacio los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20, en Huaico, con la guía de su hermana Elide Siacia y de su madre, María Luz Castellón. "Los niños están ilusionados con ser futbolistas y ser orientados. Muchos querrán llegar lejos, pero para eso hay que prepararlos en valores y en entrenamiento, con disciplina", reveló el "Monito" Siacia, un claro ejemplo de que un sueño con voluntad, trabajo y visualización se puede cumplir.