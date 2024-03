"La Madre nos estará esperando en el santuario"

Tilcara comenzó ayer a vivir un tiempo de profunda religiosidad popular muy particular, que no se experimenta en otro pueblo de la Quebrada y mucho menos en San Salvador de Jujuy, con la peregrinación el abra de Punta Corral en medio de la conmemoración de Semana Santa.

Bandas de sikuris y peregrinos que llegan desde los más recónditos lugares de la provincia, colman las calles del pueblo durante el día, horas antes de iniciar el largo trayecto hacia el santuario de la Virgen de Copacabana.

COLABORACIÓN | EL PADRE MARCELO CHURQUINA BENDIJO A LOS PEREGRINOS.

Todos pasan primeramente por la iglesia para recibir la bendición, allí es inevitable emocionarse por lo que están por vivenciar, reciben los buenos augurios de los sacerdotes, y luego emprenden el largo caminar entre cerros y quebradas.

La peregrinación al abra de Punta Corral "es un día que esperamos todos porque sabemos lo que significa para cada devoto de la virgencita, el amor que se derrama en estos días de fiesta y Tilcara se hace muy especial en estos días", expresó el párroco de esa ciudad, Daniel Amante, luego de celebrar misa ayer.

Pasado el mediodía, comenzaba el ascenso al santuario donde se iba a reencontrar con los sacerdotes Matías Romero y Miguel Squicciarini, con quienes estarán al frente de las celebraciones litúrgicas hasta mañana, cuando se inicie el descenso al pueblo trayendo a la Virgen de Copacabana.

Por el contexto nacional, "me comentaban que no fue lo que se esperaba el domingo por la bajada de la Virgen de Copacabana de Punta Corral a Tumbaya. Va más allá el amor a la virgencita que lo económico, ciertamente que eso también influye porque la gente no puede pagar el pasaje, más los gastos que hay que hacer, no es fácil".

Pero "de una u otra manera la gente a lo largo de este tiempo participó en la novena, otros peregrinaron para ir a dejar a la imagen, entonces lo que no cambia es el amor a María santísima. Cambiará a lo mejor la metodología porque uno debe ver cuánto puede ahorrar para subir al cerro, porque no se trata sólo de caminar, pero el amor no cambia", aseguró.

La crisis también obliga a la parroquia esforzarse más para atender a los peregrinos y sikureros durante y al final de la peregrinación, "desde siempre hemos acompañado por lo menos en lo básico. No se puede dar todo lo que uno quisiera, los gastos no son los mismos que el año pasado, pero en ese sentido la gente acompaña mucho con su generosidad". Recordó que la Diócesis de Jujuy este año celebra sus 90 años de creación e instó a todos los católicos "unirnos a la fiesta diocesana, poner la mirada en el caminar de la Iglesia y encontrar nuestro lugar y participación en ello".

Los que no puedan subir al santuario "saben que pueden venir a la iglesia a esperar a la Virgen el Miércoles Santo. Trataremos de encontrarnos todos en la celebración eucarística con la presencia de la sagrada imagen y vivir nuestra vida de fe", recomendó.

Antes del mediodía de ayer, subió al cerro el padre Aldo Oña y después del mediodía lo iba a hacer el párroco. Para la bendición de las bandas de sikuris y peregrinos en la iglesia se quedaban el padre Marcelo Churquina y el diácono Alberto Guary.

Por último, aconsejó a los peregrinos "tener cuidado en el camino aunque está lindo, fue muy bien arreglado por la Municipalidad de Tilcara, no arrojar residuos y llevar un buen sombrero porque estará muy caluroso, aunque el clima es impredecible. Pero sobre todo, subir dispuesto con el corazón sabiendo que la madre nos estará esperando a todos para que sean unos buenos días de fiesta en el santuario".