Sadir participó en Salta de la reunión de gobernadores del Norte

Carlos Sadir participó del conclave regional en Salta junto a sus pares del NOA y NEA, y funcionarios de nación. Los gobernadores buscan dar continuidad a la agenda de desarrollo centrada en los Corredores Bioceánicos y los proyectos de infraestructura energética, como también la situación de los subsidios al Transporte y la Energía, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las obras públicas nacionales.

La 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande se desarrolló en el Centro de Convenciones de Salta capital, con la participación de los 10 mandatario provinciales de la región: Carlos Sadir de Jujuy; Raúl Jalil de Catamarca; Leandro Zdero de Chaco; Gustavo Valdés de Corrientes; Hugo Passalacqua de Misiones; Gildo Insfrán de Formosa; Ricardo Quintela de La Rioja; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Gerardo Zamora de Santiago del Estero, presidente pro tempore; y Gustavo Sáenz de Salta, anfitrión del encuentro.



Por Nación estuvieron presentes el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos; el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, José Rolandi; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el secretario de Municipios y Provincias, Javier Milano; el secretario de Interior, Lisandro Catalán; y el asesor de Obras Públicas, y autoridad del ENOSA, Bartolomé Heredia (ENOSA). También fue parte de la reunión el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe.



La agenda se centró en temas esenciales para el desarrollo de la región, los cuales vienen siendo abordados en las diferentes asambleas de gobernadores. Se destaca lo referido a los corredores bioceánicos y los proyectos de infraestructura sobre energía solar, el gasoducto Norte y gasoducto Norte-Norte,

El orden del día incluyó, además, subsidios al Transporte y a la Energía, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la situación de las obras públicas nacionales, el programa Incluir Salud (medicamentos oncológicos; HIV; trasplantes; diálisis, etc.), y deudas del consenso fiscal 2023. Con respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Carlos Sadir expresó su preocupación por el recorte y recordó que a la fecha “hay meses del 2023 que todavía no se cancelaron”.

“A Jujuy, el último trimestre del 2023 le quedó impago”, por lo que “la deuda está pendiente”, sostuvo el mandatario jujeño, al tiempo que planteó, ante a los funcionarios nacionales, “la posibilidad que se pague”. Asimismo, convocó a “discutir los fondos del 2024” para el “mantenimiento del FONID que directamente va a los docentes”.

Otro de los planteos del mandatario jujeño estuvo relacionado al Consenso Fiscal 2023, acuerdo en el que se establecen los compromisos tributarios, la responsabilidad fiscal y endeudamientos de las provincias que lo rubricaron. “Todo el 2023 se basó en la proyección del IPC, y estamos pagando a tasa cero, como se ha firmado, pero los intereses por el atraso no estarían contemplados, cosa que Jujuy hay reclamado desde la gestión pasada porque esos valores no se actualizaban”, explicó Sadir, añadiendo que “los intereses se pagaron al valor del capital, por lo que tres años no nos reconocieron pero nos cobraron con el fiduciario”, amplió.

En lo que respecta a conectividad terrestre del corredor internacional que atraviesa Jujuy, integrado por las Rutas Nacionales 34 y 52, puso de relieve la emergencia acontecida por el derrumbe de un puente camino al Paso de Jama, lo que generó que “más de 40 camiones con litio estén esperando llegar al puerto”, a lo que que suma el “transporte de personas y cargas”.

“Jujuy tomó la decisión de hacer un paso alternativo, aunque va a demandar un puente nuevo. Ya hablamos con Vialidad de la Nación, pero necesitamos financiamiento; esa es una obra prioritaria, si no, no hay como ir y volver a Chile”, sostuvo. Balance del cónclave Finalizado el encuentro, Carlos Sadir remarcó la importancia de “contar con la presencia del ministro Guillermo Francos junto a integrantes del gabinete nacional para plantearles dudas y temas que tenemos que gestionar”.

“Se fueron aclarando dudas e incertidumbres con respecto a las obras públicas que tenemos en el norte, para saber si siguen o no”, apuntó. Por último, el mandatario, valoró que se hayan abordado “cuestiones vinculadas el Pacto Fiscal a presentarse en el Congreso de la Nación”, puntualizando temas como “el blanqueo, la moratoria, el adelantamiento del pago de Bienes Personales, y el Impuesto a los Ingresos Personales”. Añadió: “Ahora volverá a tratarse el paquete fiscal con algunas correcciones, y es muy importante para saber con qué recursos contará cada provincia”.