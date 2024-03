“Los paros de la UTA son extorsivos”, dijo Albizo Cazón

El presidente de la Coalición Cívica-ARI en Jujuy, José María Albizo Cazón, sostuvo que "los permanentes paros de la UTA son extorsivos", y que el amparo que presentará "es para garantizar un servicio mínimo de transporte".

"No pedimos bloquear la medida, sino garantizar que esa persona que vive en barrio 10 Hectáreas y sólo debe transportarse en ómnibus para llegar al microcentro a vender sus panes, bollos o lo que sea, pueda hacerlo", señaló.

Sobre la viabilidad del amparo, Cazón aseguró que "en distintos puntos del país se han presentado estas medidas que dieron lugar para que los sindicatos cesen con los paros".

El dirigente repitió su propuesta de legalizar las plataformas de transporte como Uber, Cabify y Didi para "darles más opciones a los usuarios".

"Buscamos blindar a los sectores más vulnerables que no pueden acceder al taxi, al remís o a un vehículo particular para movilizarse", agregó. "La meta no es construir enemigos para los que usen las plataformas, sino garantizar la rejerarquización de los peones de taxis. Hoy por un turno de 12 horas para alquilar un taxi se paga $25 mil", reveló.

Albizo Cazón dijo que entre las medidas que propondrá están la derogación de una ordenanza de 2020, regulación del transporte alternativo y un pedido de informes sobre licencias de taxis.