Luego del censo en Bolivia esperan cruzar datos con Indec

El sábado pasado se llevó a cabo un censo nacional en Bolivia con el objetivo de recabar datos estadísticos para ese país, luego de que el último se realizara en el año 2012 y el programado para 2022 se viera interrumpido por problemas institucionales y por la pandemia. Se espera que los resultados del censo arrojen información relevante sobre la distribución de la población boliviana dentro y fuera del país, que contribuirá a la planificación gubernamental en educación, infraestructura y otros aspectos. Se destacó la participación de miles de voluntarios que permitieron llevar a cabo la actividad de manera exitosa, a pesar de algunos inconvenientes puntuales que no afectaron su desarrollo.

El cónsul de Bolivia en jujuy, Juan Ino Mamaní, planteó que esperan que en Argentina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pueda proporcionar datos del último censo sobre la cantidad de bolivianos que residen en esta jurisdicción. "Según el censo del año 2010 de la República Argentina, tenemos casi 30.000 bolivianos en la provincia de Jujuy, sabemos que el último relevamiento se ha hecho hace poco pero seguramente los resultados van a revelar la cantidad de bolivianos que ahora viven aquí", explicó.

En cuanto a la migración de bolivianos hacia Argentina, mencionó que el flujo no fue significativo debido a la situación económica actual, y que la mayoría de los ciudadanos bolivianos que llegan lo hacen por motivos turísticos o para visitar a familiares. Sostuvo que desde el consulado continuarán atendiendo de 9 a 17 en las oficinas consulares de calle Ramírez de Velasco por trámites y también lo harán los consulados móviles que cada fin de semana llegan a los municipios para atender a sus compatriotas.

Atención sanitaria

JUAN INO MAMANÍ, CÓNSUL

Consultado respecto al anuncio de las autoridades de la provincia de Salta que decretaron que no habrá atención sanitaria gratuita a extranjeros, tema que tomó repercusión y generó la respuesta de una autoridad de Tarija para revertirlo en nombre de un convenio de reciprocidad, Mamaní explicó que no puede expresarse al respecto. "No podemos emitir una opinión porque si bien entendemos que es una autoridad provincial, no es mi jurisdicción, no me corresponde dar una opinión sobre este tema", afirmó el cónsul.

No obstante, explicó que Bolivia viene reforzando la atención sanitaria desde el 2006 para mejorar la atención de sus compatriotas. "Lo que sí puedo decir es que Bolivia desde el año 2006 está fuertemente construyendo muchos hospitales, centros de salud, se ha implementado desde el año 2017 el Sistema Único de Salud SUS, el sistema de salud universal gratuito", explicó. "Le decimos a nuestros hermanos argentinos que cuando viajan a Bolivia tienen que inscribirse apenas entren porque pueden ser atendidos de manera gratuita también", agregó.

Por otro lado, aseguró que el presidente Arce puso en marcha un hospital de segundo nivel en Villazón, otro en Tupiza, en Tarija, también en los lugares fronterizos, y se implementó más de cinco centros oncológicos con medicina nuclear y la última tecnología de manera gratuita a todas las personas que quieran atenderse entonces.

Consideró que hay temas en los que falta profundizar como salud y justicia, por ejemplo, pero expresó que la situación social fronteriza es más un tema sociológico e histórico porque familias enteras vivieron en Bermejo, La Quiaca y otras ciudades por generaciones y ahora hay miles de argentinos que tienen la doble nacionalidad.

"Por eso seguimos trabajando en el tema del afianzamiento, integración y reciprocidad. Bolivia va a cumplir los 200 años en 2025, y estamos con una agenda de actividades para conmemorar esa fecha tan significativa", remarcó.

Se subrayó la importancia de seguir trabajando en la integración y reciprocidad entre Bolivia y Argentina, teniendo en cuenta la historia y la convivencia de familias en zonas fronterizas. "Trabajamos en lo que nos une con Argentina no solo en lo fronterizo, las familias, sino en lo histórico, héroes en común", afirmó.