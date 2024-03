Arte Mestizo Andino en Purmamarca

Además de la belleza de sus paisajes Purmamarca cuenta con una rica actividad cultural y artística. Hasta el 5 de abril, de 7 a 19, los visitantes que la elijan también podrán apreciar la exposición de Arte Mestizo Andino Colonial en el Cabildo Histórico.

Se trata de 30 obras de Ricardo Tabarcachi que son óleos sobre tela con marcos tallados dorados a la hoja de ángeles arcabuceros, vírgenes y madonnas. Y la imagen central de la muestra es de la Virgen de Copacabana de Punta Corral con unas dimensiones de 1,70 metro por 1,20 de ancho.

De esta manera se dio inicio a las actividades de Semana Santa de la Municipalidad de Purmamarca. La propuesta es fruto de la investigación y trabajo de décadas de Ricardo Tabarcachi sobre la interpretación original de los modelos artísticos europeos nacida a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII en la zona de los Andes.

VIRGEN DE PUNTA CORRAL

Y se debe recordar que cuando el estilo Neoclásico llegó a América el barroco se refugió en los pueblos indígenas donde se afinca el llamado Arte Mestizo Andino. Los motivos religiosos como ángeles, vírgenes y santos eran ajenos al mundo místico de los indígenas pero fueron progresivamente integrados creando un paralelo en sus creencias.

"Como jujeños sentimos la necesidad de hacer conocer el arte popular y revalorizarlo como parte de nuestro patrimonio cultural. En los primeros años (y debido a que no existe documentación sobre los preparados de las telas, la mezcla de colores, pátinas, pinceles a usar, etc) fue una experiencia de ensayo-error reproduciendo los originales. Luego comenzamos a recrearlos y fuimos descubriendo no solo el valor religioso sino también el valor histórico y cultural que encierran", indica el folleto explicativo del estilo utilizado.

OTRA PIEZA DE LA COLECCIÓN

Ricardo Tabarcachi comenzó hace 28 años, primero investigando el arte mestizo andino colonial y con trabajos en talla; después avanzó sobre la pintura al óleo sobre tela y no paró la producción. En su extensa trayectoria participó en equipos de restauración en Casabindo, Rosario de Susques y Susques; también en la iglesia de Iruya (Salta) y en la limpieza de una estatua de Lola Mora.

Sus obras se expusieron en todo el país y desde el 2008 se estableció en Purmamarca. Justamente en la localidad quebradeña realiza muestras cada año y tiene una atelier en el hotel Manantial del Silencio donde pinta todas las tardes, difundiendo su obra entre los turistas e invitados hospedados.

Semana Santa

ÁNGEL ARCABUCERO

Dentro del programa de actividades de la comuna purmamarqueña ayer se dictó un taller de elaboración de huevos de Pascua para los niños de Puerta de Lipán y otro de elaboración de rosca de Pascua en la Comunidad Indígena Coquena. Hoy jueves 28 habrá un conversatorio sobre alfarería sacra a cargo de Mabel López, en el Cabildo de 10 a 12.

Mañana viernes, desde las 19, acompañarán el Vía Crucis por las distintas estaciones a lo largo del pueblo y antes -a las 8- el recorrido hacia el cerro de la Comunidad de Chalala.

El sábado será la Feria de Pascuas con productores, emprendedores y artesanos de la zona. Se realizará en la calle Lavalle de Purmamarca, de 9 a 15.

Finalmente el domingo compartirán la celebración de Pascuas.