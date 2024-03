Un joven talentoso que conquista escenarios con su música carpera

Álvaro Proclava, un adolescente de tan solo 15 años, ha cautivado a audiencias de la provincia con su pasión por la música carpera. En una entrevista con el ciclo online "El Matutino" de El Tribuno de Jujuy, Álvaro compartió sus experiencias, planes futuros y la emoción de llevar su arte a nuevas fronteras.

"Comencé en la música a los 7 años tocando el bombo", recordó Álvaro, con una sonrisa que denota la pasión que siente por su labor. "Mi papá fue quien me introdujo en este mundo y desde entonces, no he dejado de explorar y aprender".

Desde sus inicios, Álvaro ha demostrado una habilidad innata para la música, pasando del bombo a otros instrumentos con facilidad. "Empecé a tocar otros instrumentos como el bandoneón a los 12 años, y desde entonces he estado experimentando con diferentes estilos y géneros", explicó.

"Me gusta tocar de todo, incluso cumbia que me gusta especialmente. También nos adaptamos al público, dependiendo de si son más carnavaleros o no", comentó.

El joven músico no solo se destaca en el escenario, sino también en el ámbito escolar.

"A veces es un poco difícil conciliar los estudios con la música, especialmente cuando llego ojeroso a clase después de una actuación", confesó Álvaro entre risas. "Pero en general, lo llevo bien y mis compañeros me apoyan".

El 2024 se perfila como uno lleno de oportunidades para Álvaro y su banda. "Estamos planeando un videoclip y tenemos varios conciertos programados", reveló con entusiasmo. "También hemos recibido invitaciones para presentarnos en Bolivia, así que estamos emocionados por eso", dijo.

La experiencia del carnaval fue una de las más emocionantes para Álvaro y su banda. "Hicimos varias presentaciones en Humahuaca, Tumbaya, Tilcara y otros lugares. Fue agotador pero muy divertido. Nos encanta recorrer el norte argentino y compartir nuestra música con diferentes audiencias".

En cuanto a su presencia en las redes sociales, están trabajando en estrategias para llegar a más personas. "Pueden buscarnos en Youtube o Facebook", sugirió. "Queremos que más personas conozcan nuestra música y nos acompañen en esta emocionante travesía", aseveró.

Con su carisma, talento y dedicación, Proclava se está abriendo camino en el mundo de la música. Su pasión por el arte y su compromiso lo convierten en una promesa indiscutible del folclore argentino.

Mientras continúa su ascenso en la escena del norte, Álvaro y su banda están listos para conquistar nuevos corazones y llevar su música a lo más alto.