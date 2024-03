Perico: calles intransitables tras las lluvias

Vecinos de la ciudad de Perico manifestaron su malestar a El Tribuno de Jujuy, tras las fuertes precipitaciones de los últimos días, diferentes calles de la cuidad periqueña quedaron intransitables, llenas de piedras, sectores comidos por las fuertes lluvias.

Omar Humacata comentó que el agua baja por la calle Canadá, Paraguay y calles aledañas, no cuentan con desagüe y el único sector por donde era desagotado el agua se encuentra trancado, ya que se realizaron viviendas. En Av. Canadá desemboca el agua de diferentes calles, dirigiéndose y encajonándose en el barrio Libertad por las calles Santiago de Liniers, Uruguay y Almirante Brown, convirtiéndose en ríos cuando llueve y quedando en muy malas condiciones para transitarlas.

Los vecinos del barrio Libertad comentaron que en varias oportunidades los vecinos realizaron notas al Municipio esperando respuestas de las Autoridades, las cuales jamás les brindaron una solución a sus pedidos.

Las arterias de la zona se encuentran socavadas, llenas de piedras de gran tamaño, pozos enormes por donde es imposible que circulen vehículos, María Farfán vecina de la zona dijo “estas calles son un río cuando llueve no se puede salir, el agua nos llega hasta las rodillas, por suerte las calles están socavadas porque si no el agua se entraría a nuestras casas, algunos vecinos ante la duda tienen bolsas con arena listas por si llueve mucho”.

Rosa Mamaní muy molesta por la situación que pasa todos los años dijo “nos cansamos de hacer notas para que nos brinden una solución, es como que ya estamos mentalizados que en época de lluvia vamos a pasar por esta situación, para las autoridades el barrio no existe, como van a trancar el sector por donde desembocaba el agua, no piensan en nosotros con tal ellos se llenan los bolsillos de plata y listo no les importa que nos pueda pasar. Queremos que vengan y vivan aquí y vean lo que es no poder transitar por las calles a ver si les va a gustar vivir así, queremos que nos brinden una solución y no hagan oídos sordos a nuestros pedidos porque nosotros los votamos para que estén donde están, entonces lo mínimo que tienen que hacer es brindarnos soluciones”.