ATE Jujuy convoca a paro por 24 horas el próximo miércoles

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través del consejo directivo provincial Jujuy, anunció que el miércoles 3 de abril se llevará a cabo una jornada de lucha nacional. El Seom Jujuy definirá mañana cuáles serán sus acciones a seguir.

La medida consiste en un paro por 24 horas sin asistencia a los puestos de trabajo de todos los sectores nacionales, provinciales y municipales bajo la consigna: "No al proyecto de Ley de Emergencia" del Ejecutivo provincial que -consideran- recorta los derechos de los trabajadores estatales.

Entre sus pedidos, ATE enumeró: no más trabajadores despedidos en el Estado nacional, paritarias acorde a la canasta básica familiar, no al proyecto de emergencia que recorta los derechos de las y los trabajadores estatales en Jujuy, emergencia es cuidar, no recortar. También, urgente pase a contrato de servicio a capacitadores, paritarias sin techo, reincorporación a sus puestos de trabajo de trabajadores cesanteados en municipios y no a la resolución 836 del Ministerio de Salud.

Por su parte, el dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Santiago Seillant, en diálogo con El Tribuno de Jujuy informó que mañana definirán su accionar. "Todavía no hemos tomado acciones concretas pero el lunes, en reunión virtual, lo vamos a definir. Si estamos evaluando hacer actividades la semana que viene", explicó.

El resto de los gremios estatales que hasta ahora no se pronunciaron lo irán haciendo en los próximos días. La convocatoria de ATE, que es nacional, insta a una participación masiva de todos los trabajadores de la administración pública nacional y detalla, según el comunicado oficial, que "la advertencia de los despidos de 70.000 empleados del Estado nacional no solo revela una total ignorancia, sino que además implica la lamentable práctica de intentar infundir temor".

Cedems definirá acciones la semana que viene

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), nucleado en la CGT, informaron a este matutino que, por su parte, el próximo sábado en asamblea definirán sus acciones a seguir. “El 3 de abril tenemos una reunión para evaluar acciones por la Ley de Emergencia Económica de la Provincia.

Y el sábado 6 en asamblea se van a definir las acciones”, informó Mercedes Sosa, secretaria general de Cedems quien adelantó que “si la CGT convoca a paro, seguro llamamos nosotros también”. Además, recordó que este jueves 4 de abril , a las 11, en el Ministerio de Educación se llevará a cabo la reunión paritaria. Ratificando su pedido de un salario digno, durante dicha reunión exigirán: que ningún docente gane menos que la canasta básica familiar, un promedio de $20.000 la hora cátedra, que todo aumento otorgado vaya al básico y que ningún docente gane menos de 15 horas. También el gremio repudió el cierre de cursos en la secundaria: “La variable de ajuste no debe ser el sistema público educativo, defendamos nuestras conquistas”.