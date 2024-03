Travesía del jujeño que hace arte en el “Sunshine State”

Orlando es una ciudad tan atractiva como divertida. Es que al ser eje de atracciones turísticas por excelencia del estado de la Florida en Estados Unidos, el movimiento está presente en cualquier momento del año. Colmado de parques temáticos donde la recreación no falta, su lugar más visitado por lejos es Walt Disney World. Por lo que la magia que se respira en este rincón del mundo, se distingue por ser fascinante para millones de personas. Es así que el encanto de este lugar fue motivo para que Ernesto Torrejón tenga una perspectiva diferente.

COLORES VIBRANTES | JUNTO AL ARTE QUE LLEVA EN ÉL, PARA MOSTRARLO AL MUNDO.

El jujeño tenía veintidós años en el dos mil uno, cuando decidió visitar a una tía que -desde los años 80- residía allí. "Quería probar algo nuevo, eran también las ganas de conocer un país grande. Yo era más joven y como vivía con mis padres, fue toda una aventura viajar, lo tomé desde ese lado", expresó Torrejón sobre su primer acercamiento a la idea de hacer una travesía por tierras norteamericanas.

Entonces, cuando exploró la "Capital mundial de los parques temáticos", le pareció ideal para quedarse a vivir. "Al principio no extrañé mucho, pero mientras fui madurando y el tiempo fue pasando extrañaba la familia, la comida, los paisajes", destacó el jujeño que demoró cinco años en obtener la ciudadanía estadounidense.

AUTUMN ART FESTIVAL | EN EL ENCUENTRO REPRESENTÓ A LA CIUDAD DE ORLANDO.

Su primer trabajo fue lavando autos en un concesionario de vehículos usados y, también, mientras cuidaba a una niña, aprendía a hablar inglés a través de dibujos animados. "Aquí la gente habla muy rápido, no es lo mismo cuando lo aprendés que es más pausado. Yo fui mejorando de a poco con mi inglés, pero eso depende de cada uno. Por ejemplo, otra de las maneras de estar conectado es con las historietas de los diarios y agarraba el diccionario para entenderlas bien. Eso me ayudó a conquistar chicas también", contó Torrejón, quien además, fue personal de mantenimiento y limpieza en distintas casas.

PINCELADAS MARADONIANAS

Como fue estudiante de la escuela de educación técnica 1 "Escolástico Zegada", llevó consigo el talento de dibujar y de la labor en carpintería al trabajar con madera. Así que siguió su camino en el dibujo, pero esta vez desde la formación en arte plástico. "Me siento feliz, mucha gente en Orlando vio mis trabajos en exposiciones y me alientan a seguir. No es nada fácil porque cada año hay que presentar las series y también estoy con un negocio en carpintería. Me casé dos veces, con una chica de Puerto Rico y con otra mujer colombiana", reveló. Hoy la vida lo encuentra pleno, en un país que le abrió las puertas hacia las oportunidades y el progreso. "Me siento más preparado con el idioma y eso me permitió llegar a otros lugares. Conocí Venezuela, Colombia y aquí donde estoy es el 'Sunshine State' -estado del sol- porque todo el año hace calor", indicó Torrejón que no olvidó su tierra natal y el año pasado se reencontró con sus seres queridos, en nuestra ciudad. "Vi que creció Jujuy, volví al mercado Central y lo vi mejorado, cambiado, moderno y me gustó", aseguró.

AL RITMO DEL “2X4” | ENSEÑANDO A BAILAR TANGO A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES.

Con el pensamiento de seguir por el rumbo artístico, recientemente eligió otra disciplina para practicar en Orlando. Esta vez fue el tango lo que cautivó sus ganas de bailarlo y, a su vez, de enseñarlo. "Pensé en mezclar tango y pintura, como formas de expresión me parecen muy auténticas", detalló este jujeño que admira a las personas que se quedan en Argentina para sacarla adelante, sin dejar de recomendar a quienes quieran viajar que es una oportunidad única que "abre la mente" para ver lo que hay más allá.