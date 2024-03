Comenzaron las clases en el nivel primario

Tal como estaba previsto, el inicio del Ciclo Lectivo 2024 se concretó hoy y las postales del regreso a las aulas comienzan a compartirse en las redes sociales.

Esta previsto que acto oficial de apertura del ciclo Lectivo se realice hoy a las 9, en la escuela mendizabal con la presencia de la ministra de Eduación Miriam Serrano y el gobernador de la provincia Carlos Sadir.

En un contexto de una jornada de paro nacional, los docentes del nivel primario decidieron iniciar el ciclo lectivo con normalidad. No ocurrió los mismo, con los docentes del nivel secundario agrupados en CEDEMs que decidieron sumarse al paro nacional. Se espera que ese nivel vuelva a las aulas mañana, aunque será una jornada de paro nacional del transporte.

Inicio de clases en la Escuela Obispo Padilla

La titular de ADEP, Silvia Velez, explicó “Nosotros no tenemos medida de fuerza para este lunes porque no formamos parte de la CGT, nosotros somos de Ctera CTA. Si estamos diagramando una jornada de lucha para esta semana que la estamos diagramando con Ctera y armando una marcha federal”. Aunque aclaró que la próxima semana no se descarta una medida de fuerza a nivel nacional para solicitar mejoras salariales.