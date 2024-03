Alerta por un posible paro de colectivos en Jujuy

Luego de un paro del servicio de colectivos urbanos e interurbanos que se extendió por una semana en la provincia de Jujuy, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA-Jujuy) advierten que la situación "no cambió" y todo llevaría a un posible paro para el próximo lunes.

En una entrevista concedida a El Tribuno Plus, el servicio de streaming del diario de "la gente bien informada”, Sergio Lobo, referente del gremio de los trabajadores del transporte público de pasajeros destacó que hasta el momento no fueron recibidos por autoridades del gobierno provincial y que sí hasta el viernes no reciben una respuesta favorable, sería "inminente" una nueva medida de fuerza.

"Queremos que se escuche a los trabajadores, hasta no tuvimos ninguna reunión. La situación es complicadísima, no cambió en nada, pese a que tuvimos la voluntad de levantar en su momento la medida de fuerza", expresó el referente gremial, quien además señaló que no fueron recibidos en Casa de Gobierno para intentar destrabar el conflicto.

"No tenemos ninguna respuesta y no sé si la vamos a tener. La discusión no es solamente por los salarios adeudados sino por los incrementos en los haberes", prosiguió, señalando por los la falta de pagos pendientes los problemas se trasladaron a la cobertura medicas en la obra social debido a que las empresas no están haciendo los aportes correspondientes.