Carlos Sadir “debe darle otra perspectiva a su gobierno”

En un desayuno con medios capitalinos, el conductor de Gana Jujuy, el peronista Agustín Perassi, señaló que el plan de gobierno de Javier Milei "es un retroceso para el país", consideró que Carlos Sadir "no" debería firmar el Pacto de Mayo, y afirmó que no hay referentes que encolumnen a dirigentes y militantes en el justicialismo jujeño.

Observador de lo que sucede en el país y en la provincia, expresó que el plan de gobierno del presidente Milei, "más allá de lo que digan los contras y quienes estén a su favor, no es bueno. Es un retroceso para el país, que necesita otro tipo de política con algunas de las medidas que se están aplicando".

Está convencido que el proyecto "no servirá para arreglar el país, muy por el contrario empobrecerá a gran parte de los argentinos, excepto aquellos que poseen mucho dinero y lo tienen invertido en otros lugares". Y sentenció: "Esto del liberalismo total no funciona en ningún país".

La crisis que afrontan los argentinos "la dejó el gobierno pasado, que fue malo, por eso perdió las elecciones y así lo merecía. Alberto Fernández perjudicó a los jubilados en un 43% de su ingreso, pero este gobierno, a fines de marzo lo habrá hecho en un 30% más", expresó.

Al referirse a la actual gestión provincial, "en los hechos, es fundamentalmente un gobierno radical. A Sadir le cuestionan que mantiene a la gran mayoría de los funcionarios del exgobernador Gerardo Morales, por lo tanto, es una continuidad política. Pero el debe darle otra perspectiva a su gobierno", consideró.

Además, "tiene un desafío con el tema democrático donde debe empezar a funcionar la independencia de poderes, que es fundamental en la democracia", remarcó.

Volviendo al contexto nacional y en particular a la convocatoria que hizo el presidente el pasado viernes a firmar el Pacto de Mayo en Córdoba, opinó que en principio Sadir "no" debe firmarlo.

"Cuando se invita al diálogo, hay que ir, tomar posición sobre lo que trata, y tener libre opinión y decisión; pero si en los hechos no hay diálogo, entonces no hay que compartirlo. No creo que haya que firmar un pacto por el solo hecho de firmarlo, o peor aún si hay pedidos de por medio o condiciones como el envío de fondos para la Provincia".

A la consulta si Sadir debe ser oposición a la Nación, respondió: "No necesariamente. No conviene pelearse, hay que sostener relaciones adultas entre los gobiernos. Cuando yo ejercía la gobernación estaba Carlos Menem de presidente, no me iba a pelear con él", puso como ejemplo.

En otro tramo de la charla, abordó la realidad del PJ Jujuy, sosteniendo que se debe buscar un camino para la unificación, "volviendo a las bases, debatiendo y convocando a todos, sin señalamientos en particular, y por sobre todo, abrir la discusión con las bases. Esto llevará tiempo, pero hay que hacerlo aquí y a nivel nacional".

También solicitó que debe hacerse "una autocrítica profunda de todo lo que se hizo mal y bien. Si no hay tal cosa, no vale la pena abrir un diálogo", y fue contundente con sus palabras: "Si el peronismo perdió, fue porque hizo mal las cosas".

Afirmó también sin titubear que en Jujuy "hoy no hay referentes del peronismo que puedan alinear a la militancia, pero si hay dirigentes (barriales)".

Alejado de la exposición pública pero no de las cuestiones político-partidarias, no está en su ánimo aspirar a cargos electivos, "sí en continuar trabajando y colaborando en todo lo que pueda por la provincia y su gente. No hay detrás y mucho menos una aspiración en un cargo, a esta altura tengo que aportar todo lo que pueda para hacer un Jujuy mejor".

"Estamos muy complicados por las políticas nacionales y por lo que está ocurriendo en la provincia. Están faltando inversiones en cosas que le llegue a la gente y le mejore sus condiciones de vida", por ejemplo en viviendas e infraestructura.

Y acusó que "se gastaron millones de dólares en cosas que no ayudaron a mejorar la situación que vienen sufriendo desde varios años atrás los jujeños".