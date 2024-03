Tilcareños despiden a Virgen del abra de Punta Corral

DANIEL SALAS

Hoy, después de la misa prevista para las 5 en la iglesia de Tilcara, la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral regresará a su santuario acompañada por sus fieles, sikureros y el párroco Daniel Amante.

Se calcula que alrededor de las 5.40, desde la iglesia se inicie la peregrinación hacia el santuario, a donde se estará llegando entre las 12 y 13, después de ascender 24 kilómetros y alcanzar los 4.000 metros sobre el nivel de mar.

Anoche concluyó la novena de despedida a la venerada visitando el barrio Pueblo Nuevo, la participación de nueve bandas de sikuris y la presencia de gran cantidad de vecinos, pidiendo por la Mamita Virgen.

El 15, 16 y 17 próximos se realizará el 14° Encuentro de jóvenes, en el santuario, los grupos de participantes mayores de 15 años, partirán el 15 a las 7 desde la iglesia, y en el abra desarrollarán diferentes actividades.

"Se ha convocado mucha gente, dentro de lo que uno esperaba. A medida que pasaban los días de la novena se fue incrementando", señaló el párroco Daniel Amante.

A pesar del cálculo de llegada al abra, el sacerdote consideró la situación del camino, "en los últimos días el municipio se ocupó de acondicionarlo, ahora debe estar en buenas condiciones. Todo depende del camino para calcular a qué hora llegaremos".

Pero las condiciones climáticas que se registran en la región también influirán. "Varias de las personas que subieron, contaron que está lloviendo, no constante pero llueve y es un tema para tener en cuenta", agregó.

Las adversidades no serán motivo para que los tilcareños no acompañen a la Virgen, sino todo lo contrario. "El otro día que fuimos con la Virgen a Cerro Chico estaba lloviendo, creí que no iba a ir nadie, pero fue todo lo contrario. Y ello forma parte del caminar de la gente".

Sucede que la imagen cuando sale de la iglesia, moviliza a toda la comunidad. "Durante el resto del año uno pasa sumergido en sus obligaciones cotidianas, pero cuando se moviliza la imagen de la virgencita, ahí no más ya están los sikureros, la comunidad barrial celebrando su llegada, y eso es lo que se apreció en estos días de la novena".

La ausencia desde hoy de la imagen, también generará un sentimiento muy particular entre los pobladores: "Así es, pero quienes viven en Tilcara, saben que éste es el tiempo en que no la encontraremos en la iglesia, y por eso se vienen preparando para despedirla, o para acompañarla hasta el cerro".

A pesar de su ausencia, los vecinos saben que se aproximan tiempos de felicidad con la Semana Santa, "así se reflejó durante la novena", concluyó.