Alquileres de salones de fiestas cayeron 50 por ciento

La crisis económica, el acelerado aumento de tasas e impuestos, sumado a la inestabilidad que atraviesa el país y que impide formular presupuestos a mediano y largo plazo, son algunas de las razones que han impulsado una profunda caída en los alquileres de salones de eventos infantiles y sociales. Las alternativas ante este escenario son los festejos en casa, como se hacía tradicionalmente o bien la contratación de inmuebles particulares, un segmento que ha crecido notablemente en la provincia, especialmente en la temporada de verano.

Un panorama complicado es el que describen desde la Asociación de Salones de Eventos Sociales e Infantiles de Jujuy (Asesij), quienes aseguran que hubo una caída de entre el 50% y 60% en los alquileres de salones desde noviembre pasado cuando comenzó a agudizarse la crisis económica en el país.

Marcos Galván, vicepresidente de Asesij, se refirió a la situación del sector y señaló que "la demanda bajó muchísimo desde que empezó el verano, por un lado porque a fin de año los precios empezaron a escalar, se disparó la inflación y la gente se asustó, y por otro lado la cantidad de casas con pileta que se alquilan a menor costo, ya que no tributan y no tienen las exigencias que tenemos nosotros. Entonces muchos optaron por abaratar los costos o directamente hacer la fiesta en sus casas".

Y es que hoy, realizar una fiesta, además del alquiler del salón, comida, bebidas, música, requiere el pago de impuestos. "Entre pagar un salón que te sale entre $80.000 o $100.000 la gente opta por alquilar una casa que te sale $30.000 o bien lo hace en su casa, como se hacía antes, ya que para hacer un cumpleaños de 50 años, 15 años, se pagan al menos tres impuestos que actualmente suman entre $90.000 y $120.000. Entonces la gente prefiere ahorrar eso y hacer la celebración en su casa o en una casa de campo", remarcó.

Respecto a las numerosas ofertas que hay en Jujuy de casas que se alquilan para eventos, Galván explicó que "desde hace mucho venimos luchando contra eso porque representan una competencia desleal para nosotros ya que ellos no cumplen con la normativa que nos exigen los municipios a nosotros para poder cumplir con las condiciones necesarias para alquilar un salón de eventos, contar con seguro, coberturas privadas, matafuegos, etc, cuando las casas de campo no pagan Reba, permisos municipales, resolución policial, entonces queremos que se les exija lo mismo que a nosotros", explicó

Si bien aseguró que los municipios y la Policía contribuyen con el control de estos establecimientos, "es difícil; nosotros hacemos las denuncias correspondientes y hacen mucho, pero es tanta la oferta de esas casas, que es difícil controlarlo".

Galván se mostró optimista y aguarda a que la situación mejore ahora que finalizó el verano y cae la demanda de las casas de alquiler con pileta. "Esperamos que ahora que pase marzo mejore la situación y volvamos a tener demanda en un nivel de normalidad".