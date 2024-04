Esteticista atiende gratis a los pacientes oncológicos

Hace dieciocho años es esteticista y en los últimos ocho aproximadamente atiende a pacientes oncológicos de forma gratuita en su salón. Se trata de Cecilia Villafañes, quien habló con El Tribuno de Jujuy acerca de las técnicas que están disponibles, mencionando que dentro de la micropigmentación hay una movida a nivel mundial muy importante para aportar de forma terapéutica lo que es el proceso de quimioterapia y pérdida de cabello en cejas. "Principalmente hacemos reconstrucción de ceja completa, delineados permanentes para suplir la falta de cejas y en reconstrucción de areolas mamarias para pacientes con mastectomía, ya sea parcial o total, con unas técnicas de hiperrealismo 3D totalmente realista sin poder diferenciar si es real o no", expresó.

Dijo que la idea es que pudieran hacerlo cuando recién tienen el diagnóstico previo a perder las cejas. "Si bien no en todos los casos se pierden las cejas y se pierde el pelo de la cabeza, entre el 85 y el 95% de las pacientes pierde las cejas siendo este un tema biológico por el tipo de tratamiento que reciben. Para poder realizar estos tratamientos, se trabaja en conjunto con los médicos para poder encontrar el mejor momento de hacerlo. En mi opinión profesional, el mejor momento siempre en cuanto a lo que es cejas y ojos, es previo al inicio de la quimioterapia, en el caso de las pacientes que ya están en proceso de quimioterapia. Yo lo único que necesito es la autorización del médico-oncólogo que está siguiendo el tratamiento para poder verificar si es que se puede o no realizar este trabajo, ya que muchos de ellos están inmunodeprimidos en algún proceso del tratamiento. En cuanto a lo que es la reconstrucción de la aureola mamaria, se puede realizar entre un mes y un mes y medio posterior de la cirugía de la extracción de la mama, parcial o total", aclaró.

El tratamiento normalmente tiene una duración de una hora u hora y media en pacientes oncológicos, destacó al precisar que las reconstrucciones completas toman un poco más de tiempo porque está presente el factor emocional. "Quiero resaltar porque realmente la enfermedad y el tratamiento se pueden transitar de una manera muy distinta cuando no tenemos el shock, el impacto de vernos y no reconocernos al espejo. Eso es a lo que yo más apunto con este tratamiento, el poder volverse a encontrar como mujer, como hombre y hasta como niño porque también se realizan niños con autorización de los padres", enfatizó.

SOLIDARIA | CECILIA VILLAFAÑES, ESTETICISTA.

Cecilia Villafañes agregó que también cuentan con un tratamiento cuando se termina la quimioterapia y empieza el proceso de recuperación celular, efectuando "una recuperación con principios activos y tratamientos específicos para poder recuperar el pelo de cejas y pestañas".

Hoy en día el maquillaje permanente ha avanzado muchísimo al punto de que se realiza reconstrucción de labios poscirugía del labio leporino. "Se hacen un montón de trabajos que por ahí no son muy conocidos y estaría bueno que les demos un poco más de alcance, pero tienen que contar aproximadamente con dos a tres horas para realizar este trabajo".

El asesoramiento lo realiza Villafañes personalmente. "Les saco las dudas, les explico qué papel tiene que traer del médico, la autorización, cómo es el post que la verdad que no tiene básicamente ningún cuidado, es muy sencillo, no se lesiona la piel, no se pone colorada, es un tratamiento que es muy amoldable a la piel del paciente sobre todo por la situación que está pasando".

Hay que destacar que Cecilia Villafañes es la única profesional de Jujuy, Salta y Tucumán que realiza este tipo de tratamiento completo para pacientes oncológicos, como así también de forma gratuita tanto el procedimiento, el postratamiento y el seguimiento. "Me he capacitado muchísimo para poder brindar el mejor de los servicios y que realmente me puedan pagar con una sonrisa y que la felicidad de los pacientes sea mi mejor paga", afirmó.

Con nostalgia comentó que le tocó perder clientas de varios años que en su momento se convirtieron en amigas.

"Un diagnóstico como este necesita de acompañamiento psicológico y emocional y yo trato de acompañarlas en todo este proceso", dijo más adelante.

Un gran equipo

Villafañes y su equipo trabajan con fundaciones que contienen a pacientes oncológicos, quienes al igual que sus médicos determinan si la persona se encuentra apta para realizarse, por ejemplo, una micropigmentación. Apuntó que estaban “abiertos a todas las propuestas, yo creo que si todos tomamos un poco de conciencia del sufrimiento, el dolor y lo que es transitar una enfermedad y todos ponemos un poco nuestro granito de arena desde donde lo podemos hacer, es mucho más llevadero”. Al mismo tiempo ponderó la labor de quienes la asisten en la atención.

“Me acompaña un gran equipo; Vale que da turnos, explica y realiza las fichas de pacientes; también están chicos de la peluquería. Somos un equipo de gente que con un corazón muy grande y sobre todo muy comprometido con las mujeres en todos sus procesos, no únicamente cuando estamos bien o cuando queremos cambiar”. “Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, es un don y me hace muy feliz poder plasmarlo en el rostro, en el cuerpo de las pacientes”, dijo. La estética se encuentra abierta a todo público por cualquier consulta en Urquiza 558, primer piso, dentro de la peluquería Fusión. En Facebook e Instagram, la encuentran como Esbelt estética. El teléfono de contacto es 388-5796255.