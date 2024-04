Cada vez más personas conviven con autismo

SILVANA COPAS

El 2 de abril es una fecha muy importante a nivel nacional porque recordamos a nuestros Héroes de Malvinas pero desde un tiempo a esta parte también cobró gran importancia ya que se celebra el Día de la Concientización del Autismo.

Diversas actividades se realizaran en el día de hoy a lo largo y ancho de nuestro país y nuestra provincia no será la excepción.

Cuando hablamos de Trastornos del Espectro Autista (TEA) no hablamos de una enfermedad sino de una condición con la que una persona nace y convive con ella a lo largo de su vida hasta la muerte.

El TEA se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización – interacción social y comunicación, junto un patrón restringido de conductas e intereses dentro de lo cual se incluye las restricciones sensoriales.

En 2023 según el Centro para el control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) 1 de cada 36 niños en edad escolar tiene condiciones del espectro autista. El dato llamativo es que esta cifra en el año 2016 era de 1 cada 54 niños.

Una de las posibles razones del incremento del número de casos es el cambio en los criterios diagnósticos. Hoy se habla de la noción de espectro autista como un abanico de síntomas que pueden abarcar a personas con condiciones muy variadas que tienen como síntoma común las dificultades comunicativas, sociales, los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Esos síntomas pueden presentarse de modo variable: hay personas con autismo que nunca aprenderán a hablar y otras que lo hacen a la perfección con peculiaridades en el acento o utilizando términos extraños.

Si bien no existe un caso de autismo que sea igual a otro se puede diferenciar de cada paciente y del nivel de desarrollo de la comunicación de cada uno:

-Niños sin lenguaje y sin intención comunicativa. Aquí los objetivos se centrarán en ayudarlo creando situaciones que lo lleven irremediablemente a tener que comunicarse para conseguir lo que quiere.

Pequeños con intención, pero con pocas palabras. Es fundamental ayudarlos a mejorar la comprensión y la adquisición del léxico mediante el uso de recursos complementarios o aumentativos como los pictogramas o la comunicación gestual, acompañando estas herramientas con palabras para favorecer el acceso al lenguaje.

Los que hablan fluidamente, pero son inadecuados en sus intercambios. En este caso, el modo de corregir la inadecuación social se logra explicando los modelos adecuados y apoyando gráficamente las explicaciones.

En Jujuy

En nuestra provincia cada vez se diagnostican más casos de niños con autismo y decimos en niños porque hay muy pocos profesionales que hagan detección de personas que convivieron toda su vida con esta condición. Es por ello que necesario la formación de más profesionales en autismo durante la juventud y la edad adulta así como de centros o consultorios que brinden apoyos a estos grupos etarios.

En Jujuy la Fundación Hablemos de Autismo realizará una actividad en el parque San Martín a partir de las 17, más precisamente en el monumento donde brindaran información, folletería, juegos para los niños que asistan y se escucharán testimonios de padres a manera de red de contención para poder brindar ayuda a quienes están comenzando a transitar por este camino. Piden llevar una prenda de color azul que es la que representa a esta condición.

"Esta es una nueva jornada de concientización, hay mucha gente nueva que se está sumando para saber sobre que es el autismo es por eso que se brindará información y esto se debe a que cada vez hay más casos de TEA. Contaremos con la presencia de Consejo Provincial de la Mujer en la que brindará contención y apoyo a madres de niños que luego que fueron diagnosticados con TEA fueron abandonadas por sus parejas", dijo Viviana Maza presidente de la fundación Hablemos de Autismo. También participará Corazones Azules de Palpalá.

Según información brindada en mayo del año pasado por la secretaria de Salud Mental y Adicciones dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia en Jujuy 1.063 personas tienen CUD (Certificado Único de Discapacidad) cuyo diagnóstico es de TEA. En este informe se puede observar que esta condición tiene mayor incidencia en los varones que en las mujeres.

Cabe destacar que aquí se tiene en cuenta solamente a aquellas personas que tienen CUD y este se encuentra vigente. Es decir que aquellos que no tienen diagnóstico realizado por un profesional o cuyo CUD se encuentre vencido no entran dentro de la población estudiada y aquí se comete un gran error ya que como se dijo anteriormente el autismo no es una enfermedad, sino una condición.

Otras actividades

En La Mendieta se realizará una caminata en el Parque Armada Argentina a parir de las 17.30 piden llevar una prenda azul y un burbujero.

En Yuto habrá una jornada informativa denominada "Yuto habla de autismo" a partir de las 18.30 en la plaza central de esa ciudad.

En el marco del 2 de abril es que la Fundación Sentir hará una actividad denominada "Autismo un universo de posibilidades" en plaza Belgrano este miércoles a partir de las 9 hasta las 12.

El mismo día en el Centro Cultural "Héctor Tizón" el municipio capitalino junto a la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy en el marco del programa "Tejiendo Vínculos desde el municipio" se realiza la jornada de concientización "Autismo: amistad, lazos y relaciones" a partir de las 9 hasta el mediodía con entrada libre y gratuita.

En Palpalá se realizará una actividad durante la mañana y la tarde en el Casino San Martín es un taller de TEA, TGD y SAI que contara con la presencia de Mariel Alejandra Salas quien es acompañante terapéutica especializada en trastornos. Esta actividad es realizada por Corazones Azules y cuenta con el apoyo del municipio de Palpalá, Rotary Club y el Ministerio de Desarrollo Humano. Entrada libre y gratuita.