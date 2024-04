"No sabemos que otra medida tomará Nación, por eso somos previsores"

Con el propósito de mejorar el proyecto de Declaración de Emergencia de Jujuy, los diputados de las comisiones de Trabajo y Finanzas de legislatura jujeña recibieron este miércoles al ministro de Hacienda de la provincia Federico Cardozo.

Consultado por El Tribuno de Jujuy sobre algunas consideraciones sobre el proyecto remitido por Ejecutivo provincial aclaró que "no se va a tomar ninguna medida que vaya en detrimento de los trabajadores" y que no se va a perder la estabilidad del empleo público, esta idea profundizó "está muy alejada de la ley"

En este sentido precisó que la ley pretende ser una herramienta que le permita al Ejecutivo "maniobrar en caso de ser necesario de forma rápida y eficiente"

Por otra parte se refirió la necesidad del proyecto para resguardar las finanzas de la provincia y que aún no un cálculo los "cifras en rojo"

"Lo que pasa es que no tenemos un cálculo, solo una proyección muy corta del mes, proporcionada por Nación. No sabemos qué otra medida va seguir tomando pero eso justamente nosotros tenemos que ser previsores y cautos a la hora de tomar medidas, que por ahí nos comprometemos a algo que no podemos cumplir, prosiguió.

Con respecto al estado de las finanzas provincia, el ministro aseguró: "No estamos en rojo, estamos equilibrados. El pago de los sueldos es en tiempo y forma, y por eso requerimos que se apruebe esta ley para que esto se mantenga.

Para finalizar confirmó que de ser necesario ante cualquier otro planteo o tema en particular, asistirá nuevamente a la legislatura.