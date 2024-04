El presidente del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, Rubén Rivarola, destacó las expresiones del ministro de Hacienda de la Provincia respecto a que "no va a echar absolutamente a nadie" en la administración pública aunque "el déficit sí está y va a tratar de buscar una solución para que no tengamos ese déficit". Y en cuanto al panorama a futuro dijo que hay que estar atentos a las medidas que se sigan tomando desde la Nación.

El presidente del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, Rubén Rivarola, destacó las expresiones del ministro de Hacienda de la Provincia respecto a que "no va a echar absolutamente a nadie" en la administración pública aunque "el déficit sí está y va a tratar de buscar una solución para que no tengamos ese déficit". Y en cuanto al panorama a futuro dijo que hay que estar atentos a las medidas que se sigan tomando desde la Nación.

El legislador insistió en que "hoy el poder adquisitivo de la gente es malísimo, no llegan a fin de mes, no pueden pagar la luz, lo que ha subido la energía eléctrica, los servicios, se siguen incrementando y no alcanza lo que ganan".

En cuanto a la situación de los municipios, Rubén Rivarola puntualizó en que a partir de lo explicado por el ministro "no les van a bajar la coparticipación, les van a seguir dando la misma coparticipación. Ahora si el municipio ocupa más gente le van a decir que no, pero la planta se la van a respetar".

Finalmente el diputado justicialista expresó que "si hay un déficit verdadero el Gobierno tiene que empezar a mirar los sectores grandes que hoy no pagan Ingresos Brutos, que están exentos", lo que podría ser un gesto.