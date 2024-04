Ley de Emergencia: el ministro de Hacienda dio aclaraciones

El ministro de Hacienda, Federico Cardozo, se reunió ayer con diputados de la Comisión de Finanzas y de otras comisiones que concurrieron a la Legislatura para obtener mayor información respecto al proyecto de Ley de Emergencia en Jujuy que se encuentran debatiendo.

Al finalizar, consideró que el encuentro fue positivo "porque hemos aclarado varios aspectos de la Ley de Emergencia y queremos seguir trabajando en conjunto para que salga de la mejor manera".

En cuanto a los puntos tratados dijo que básicamente fueron de la Comisión de Trabajo y se aclaró que "no se va a tomar ninguna medida que vaya en detrimento de los trabajadores" y que "la ley simplemente pretende ser una herramienta que nos permita al Ejecutivo maniobrar en caso de ser necesario, en forma rápida y eficiente".

Consultado respecto a los números "en rojo" de la provincia, Cardozo indicó que "no tenemos un cálculo de un rojo para la provincia, lo que tenemos es una proyección muy corta a un mes nada más de lo que nos proporciona Nación, no sabemos qué otra medida va a seguir tomando por eso justamente tenemos que ser previsores y cautos a la hora de tomar medidas que por ahí si nos comprometemos a algo no podamos cumplir después".

Indicó que debido a los cuestionamientos y el nerviosismo que generó el proyecto de ley siguen trabajando en el articulado.

Y recordó que "la idea es que los municipios adhieran o tomen medidas acordes con esta ley, que no hagan gastos que ellos no puedan afrontar que habitualmente solicitaban ayuda a la Provincia, entonces si la Provincia va a hacer un esfuerzo los municipios tienen que hacer también el esfuerzo".

"Diez días antes"

El presidente de la Comisión de Trabajo, el justicialista Pedro Belizán, expresó que la charla fue muy buena "porque ha traído datos que eran necesarios, lo que sí le dijimos de nuestro bloque que hubiera sido más fácil y mejor que nos hubiera traído esta información hace 10 días, lo que hubiera agilizado mucho y nos hubiese puesto en el contexto de necesidad que tiene la provincia de tener una Ley de Emergencia". Y subrayó la confirmación de que "no va a haber nada en el articulado que vaya en contra de los trabajadores".

“El poder adquisitivo de la gente es malísimo”

El presidente del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, Rubén Rivarola, destacó las expresiones del ministro de Hacienda de la Provincia respecto a que "no va a echar absolutamente a nadie" en la administración pública aunque "el déficit sí está y va a tratar de buscar una solución para que no tengamos ese déficit". Y en cuanto al panorama a futuro dijo que hay que estar atentos a las medidas que se sigan tomando desde la Nación.

El legislador insistió en que "hoy el poder adquisitivo de la gente es malísimo, no llegan a fin de mes, no pueden pagar la luz, lo que ha subido la energía eléctrica, los servicios, se siguen incrementando y no alcanza lo que ganan".

En cuanto a la situación de los municipios, Rubén Rivarola puntualizó en que a partir de lo explicado por el ministro "no les van a bajar la coparticipación, les van a seguir dando la misma coparticipación. Ahora si el municipio ocupa más gente le van a decir que no, pero la planta se la van a respetar".

Finalmente el diputado justicialista expresó que "si hay un déficit verdadero el Gobierno tiene que empezar a mirar los sectores grandes que hoy no pagan Ingresos Brutos, que están exentos", lo que podría ser un gesto.

Proyecto de la izquierda

El diputado del bloque del Frente de Izquierda, Gastón Remy, informó que presentaron un proyecto propio "que no entró a comisión pero está dentro del sistema para poder ser debatido y poder tomar medidas a favor de las mayorías".

En cuanto a la reunión con Federico Cardozo puntualizó que "cuando le preguntamos la situación financiera, el ministro planteó que hay un superávit aunque casualmente se olvidó de traer los números de cuál es el superávit, entonces es extraño que para qué hay que quitar horas extra a las enfermeras, congelar las recategorizaciones, los pases a planta y otros derechos; eso no pudo ser explicado". Y reforzó en cuanto a que "si uno se atiene a la situación financiera entonces no deberían tener sentido todas esas medidas". "

"Desde nuestro espacio hemos sido claros que el proyecto de Ley de Emergencia hay que rechazarlo", finalizó.