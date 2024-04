Personal de salud intensifica su reclamo por mejora salarial

Más de 30 empleados del hospital "San Roque" protagonizaron ayer el segundo "ruidazo" en el acceso al centro asistencial, reclamando al Gobierno provincial paritarias. Mañana pararán desde las 8 y movilizarán hasta Casa de Gobierno, donde dejarán un petitorio al gobernador Carlos Sadir.

En la última reunión salarial sostenida con el gobierno, "no hubo propuestas, no ofrecieron nada. Dijeron que cada gremio presentara su petitorio y que lo iban a analizar uno por uno, desde entonces no hemos tenido respuesta al respecto", afirmó Pedro Urbina, secretario de Finanzas de Atsa.

El otro tema que consideró "gravísimo" para el personal de la salud "es la emergencia sanitaria, lo cual significa el congelamiento de los sueldos. Todos los días suben los precios y los trabajadores perciben salarios muy bajos, con este congelamiento la situación se les agravará", advirtió.

A pesar de la manifestación en la vía púbica "el servicio no se paralizó en ningún momento" en el hospital, aclaró el gremialista. "Las guardias estuvieron funcionando normalmente como lo harán en la jornada del paro. En el hospital se trabajó", afirmó.

La mayoría del personal que hizo el "ruidazo" por un poco más de media hora pertenece al escalafón general: administrativos, servicios generales, mantenimiento y enfermeros.

Urbina sostuvo que por la situación económica "esto no da para más. En toda la provincia los trabajadores están en crisis, no estamos ajenos al índice del costo de vida que afrontamos. Es por eso que la gente está saliendo a las calles a manifestar su descontento con el Gobierno nacional y provincial".

De acuerdo al gremialista, por ejemplo el administrativo de dicho hospital percibe un salario entre los $240 y $250 mil. "La canasta familiar está entre $700 y $800 mil, así que imagínese, si antes no podía alcanzarla, ahora mucho menos, con ese sueldo no llega ni al 15 del mes".

Posteriormente a la medida de fuerza de mañana, "se continuará profundizando la lucha y analizándola semana tras semana. Pero sin dudas se intensificará el reclamo contra el gobierno hasta recibir respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores de la salud", afirmó.

El "ruidazo" se replicó en los diferentes hospitales públicos donde los trabajadores se manifestaron enérgicamente acompañados de la secretaria general de la entidad gremial, Viviana López, y del secretario gremial, Mauricio Alvarado.

Los puntos del reclamo de la mejora salarial expuestos por los trabajadores de la salud, fueron: antigüedad, circuito cerrado, revisión del organigrama y concurso para cubrir las áreas, concursos de cargos vacantes, adecuación y recategorización automática, renovación de contratos Covid, y rechazo a la ley de emergencia.