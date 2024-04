Por el precio dispar del gas envasado en Jujuy, vecinos compran en otros barrios

El precio del gas envasado en la provincia de Jujuy tuvo un incremento en la última semana que ronda el 30% En este escenario en el que el precio de referencia se pierde debido a tantos aumentos, se produce una fuerte disparidad de precios en varía según los barrios de capital provincial y en ciudades del interior

En este sentido, muchos vecinos de San Salvador de Jujuy que el costo de una garrafa de 10 kilos es distinto según el sector barrial se consulte. En un informe realizado por El Tribuno de Jujuy se pudo determinar que los importes van desde los 9 mil y llegan en algunos casos 14 mil.

Como parte de los testimonios recogidos en torno este informe, Jorge Cruz, vecino de Huaico precisó que para ahorrar asiste a barrios donde el precio es mas accesible. En el mismo sentido Angel Yampa, otro entrevistado remarcó que adquiriendo gas envasado en la expendedor de Cuyaya, gasta menos. "En mi barrio me sale $13.000 la garrafa, son 4 mil que me ahorro, la verdad que en los barrios venden al precio que quieren y si por ahí uno no tiene en que venir tenemos que pagar callados, no nos queda otra", aclara.

En el listado que comprende el relevamiento, el precio más económico del envase se consigue en comercios del barrio Cuyaya, mientras que otros como barrios como Luján y El Chingo el costo sube a $12.500, San Pedrito, Chijra, Mariano Moreno y Huaico $13.000, Malvinas y Alto Comedero $13.500, mientras que en Los Molinos llega a $14000.

En ciudades del interior, los costos son más elevados sin contar que no incluye IVA ni el costo de flete. En La Quiaca y Ledesma el precio de garrafa del mismo peso (10 kilos) alcanzan los $15.000, mientras que en ciudades como Humahuaca, Mairmará, Monterrico y Perico se ubica en $14.000, Volcán $13.500, Yuto y Tilcara $13.000.