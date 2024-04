“Cuando uno llega al cargo hay que defender solo la bandera argentina”

¿Qué sucedió que se rompió el bloque de La Libertad Avanza en el Parlasur?

En la sesión anterior hubo parlamentarios que no estaban de acuerdo con el presidente del Cuerpo, Alfredo Olmedo, quien dijo que el que no trabaja no cobra, y además, tomó la determinación de cortar todos los "curros" y negociados, brindando transparencia y dinámica al Parlamento del Mercosur.

Por esas medidas, los tres parlamentarios Rodolfo Eiben, Fabiana Martín y Julio Serna no pudieron conseguir lo que pretendían o no estaban de acuerdo, por lo que hicieron una rosca con los parlamentarios kirchneristas para sustituirlo en la presidencia.

Inclusive ni ellos mismos se pusieron de acuerdo, porque durante el plenario no tuvieron el quórum, o sea que el parlamento en su totalidad le dio la espalda a su intento, porque además era sentar un mal precedente, nos pasaríamos todas las sesiones cambiando de presidente porque no nos gustó algo.

Hay que entender que cuando uno llega a un cargo público, en este caso de parlamentario, se deben olvidar de las banderas políticas y defender únicamente la bandera argentina. Lo que intentaron hacer estos legisladores fue una vergüenza, no estaba jugándose el kirchnerismo, el radicalismo o La Libertad Avanza, sí la representación argentina.

No se puede hacer esos papelones, ni mucho menos sostener estas maniobras políticas.

A pesar de que los parlamentarios actualmente no cobran un sueldo, queremos recuperar el dinamismo y el posicionamiento del Parlasur como una entidad muy importante en lo que hace a la región.

Pero parece que hay unos cuantos que no querían dejar de lado la costumbre de la vieja política, por lo que intentaron mantener sus beneficios y privilegios. Debemos estar en sintonía con la política que plantea el presidente Javier Milei, de achicar y eficientizar el Estado, y terminar con las dispersiones económicas que posee. ¿Cómo vamos a ir en contramano de eso?

Tras esa insistencia, la mesa directiva decidió expulsarlos y ya no pertenecen al Bloque que representa al Presidente.

¿Usted no está de acuerdo con que Olmedo (empresario sojero salteño) deje la presidencia?

Absolutamente no, está haciendo bien las cosas y cualquier ciudadano lo puede verificar.

¿Habló con él sobre lo sucedido?

Él está tranquilo, sabe lo que hace. Además, posee el apoyo expreso del Presidente y de la canciller Diana Mondino. Debemos hacer bien las cosas y llevar adelante la nueva política planteada por la llegada de Milei al Ejecutivo nacional.

¿Había intereses personales detrás de la operación?

Sí. La plata del Estado es para hacer cosas para la gente, no para beneficio personal.

¿Por qué su respaldo a Olmedo?

Porque estamos en el mismo esquema político y por la cercanía acordamos trabajar para la región. Estoy de acuerdo con su decisión en impulsarla a través del Corredor Bioceánico, incrementar el comercio y lograr la homologación de títulos para que nuestros profesionales puedan trabajar en el exterior y los del exterior en el país, generando un intercambio de conocimientos.

Jujuy está en una de las regiones más postergadas del país y coincidí con sus proyectos de trabajo para engrandecerla.

Desde que asumió en el Parlasur, ¿cuál fue su labor a favor de Jujuy?

Estoy trabajando en la homologación de títulos junto a la Universidad Nacional de Jujuy, y también sobre la trata de personas. Aparte, impulso la prevención y lucha contra el ciberdelito, si queremos incrementar el comercio en la región, debemos estar atentos en ese tema.

Nación suspendió las obras públicas, ¿desde el Parlasur y con Olmedo qué puede hacer por reactivar los trabajos de la autopista en la ruta nacional 34 que conecta a Salta?

Es un tema que no lo puedo definir. Pero entiendo que hay que darle una definición, no podemos seguir con el estado que posee esa vía de comunicación, supongo que se llegará a una solución porque al país lo integramos todos.

¿Qué acercamiento tiene al gobernador Carlos Sadir?

Tengo muy buena relación con él. Me parece una persona tranquila y sabe hacer las cosas. Lamentablemente tiene lo que dejó el gobierno anterior, y debería cambiar eso para una mejor gestión.

¿Es correcta su posición política como oposición al Gobierno nacional?

No todavía. Sucede que él es técnico y no político. Le falta sustento político.

Creo que lo mejor que puede hacer es alinearse dentro de lo que pueda y de lo que le convenga a la provincia.

¿Tiene que firmar el "Pacto de Mayo"?

Yo lo firmaría, para conseguir recursos y beneficios para Jujuy.

Todos renegamos de la burocracia, de la cantidad de empleados estatales y de la ineficiencia del Estado. No digo que haya despidos masivos y se deje a gente en la calle en la situación que estamos, pero sí frenar la contratación de más personal.

Usted está en contra de los despidos, pero Milei ejecuta un ajuste feroz con los empleados.

No es que deja de un día para el otro a personas sin trabajo, está otorgando un año de plazo para que el trabajador reformule su situación.

Ninguna empresa, y menos una tan grande como parece ser el Estado, puede mantener gente que no trabaje.

El Presidente, ¿está encaminado en sacar el país adelante?

Sí, pero con altibajos y errores que hay que corregirlos, y con mucho ímpetu y ganas, eso sí, lo está haciendo con mucha honestidad.

¿Cuáles serían esos errores?

Errores de inexperiencia, es muy impetuoso, en otras palabras no tiene pelos en la lengua. No estoy de acuerdo con la agresividad al plantear las cosas.

¿Qué me dice del peronismo y del radicalismo en Jujuy?

Si no se reformulan, dejarán de ser los grandes partidos políticos que fueron.

Karina Milei lanzó La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. ¿La ola expansiva llegará a Jujuy?.

Sí.

¿Usted será cara visible?

Voy a acompañar, si estoy al frente o no aún, es muy prematuro hablar de eso.

Yo tengo el Partido Renovador Nacional, que posibilitó la participación de Javier Milei en Jujuy y le aportó dos senadores y un diputado nacional.

¿Hasta cuándo cree que el jujeño aguantará los ajustes?

La gente está decidida a aguantar, seguramente hasta fin de año. Si es así, tendrá que lograr el "Déficit Cero" y rápidamente recomponer la parte social.

Toda la vida la gente se sacrificó y todo eso quedó en la nada. Trabajó más y tuvo menos.

¿No deberían recomponer los salarios?

Hay que recomponer los salarios, el comercio, el empleo y muchas cosas más.

Me quedó una duda, ¿los miembros del Parlasur no tienen un sueldo?

No, el expresidente Mauricio Macri eliminó los sueldos y el fuero. Y si bien es cierto están equiparados a los diputados nacionales por ley, hoy no cobran sueldo.