“La gente no puede afrontar el 260% de suba nacional”

El bloque de diputados del Frente de Todos-Partido Justicialista se reunió en la tarde de ayer en la Legislatura con autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras concesiones (Susepu), entre ellos el vocal 2º del organismo Facundo Daniel López.

En el extenso encuentro, de más de dos horas, abordaron la preocupación de los legisladores por las exorbitantes subas en el servicio de energía eléctrica que está poniendo en jaque la economía de muchas familias jujeñas y también de los emprendedores. Surgió que el impacto mayor obedece al incremento del 260% derivado de las políticas nacionales del presidente Javier Milei en torno a la quita de los subsidios a la energía.

Al término del encuentro al que consideró positivo por toda la información brindada, el diputado Pedro Belizán remarcó a la prensa que "hay que ser bien claro en el análisis que hacemos que ante un incremento tarifario que viene de Nación por la desregulación en la quita de subsidios y esta política del presidente Milei repercute el 260% del incremento nacional". Y acotó que "escalonadamente en la provincia de Jujuy, a unos más a otros menos, les impacta a todos los usuarios, en un promedio de hasta 160% de suba en las tarifas".

Belizán enfatizó en que "la política nacional no sólo asfixia sino que quita derechos básicos, esenciales y tenemos que empezar a hablar con los legisladores nacionales de nuestra fuerza, como con los libertarios que festejan cada vez que estos incrementos impactan tan fuerte. Tenemos que hacer causa común para que los que representan a la fuerza política libertaria se lleven un mensaje que diga que la gente de Jujuy no puede afrontar el 260% de incremento nacional porque se le ocurre a un presidente o a ellos que la pasan mejor que el resto".

También explicó que el 60% al 70% de las subas en la provincia corresponde a lo fijado por el Indec, lo que está atado al incremento salarial y las inversiones de las empresas, pero el resto es el componente nacional.

En cuanto a qué opciones tienen las familias que no pueden afrontar el pago de las boletas, el diputado justicialista dijo que desde la Susepu les informaron respecto al Fondo Fopec del cual, según las necesidades de algunos usuarios, se cubriría alguna parte de la factura o la factura. Por lo que en esos casos deberían contactarse con la dependencia para iniciar el procedimiento respectivo.

Sobre la comparación con las tarifas de otras provincias, Belizán detalló que "lo mismo pasa con la nafta o el gasoil, no hay equidad; es más caro llevar la energía a lugares alejados" y consignó que "Jujuy tiene un sistema muy disperso, influye eso en que la energía sea más cara, no es la misma realidad en las provincias. Lo único igual es el precio mayorista".

Asuntos Institucionales con intendentes por la emergencia

SALÓN “MARCOS PAZ” | DIPUTADOS DE ASUNTOS INSTITUCIONALES, CON INTENDENTES.

La comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura recibió ayer en el salón “Marcos Paz” a jefes comunales para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Económica enviada por el Poder Ejecutivo provincial. Los legisladores de los distintos bloques trabajan de manera activa en el proceso de estructurar una norma tan importante como lo es la Ley de Emergencia para la provincia, luego de definirse que se trabaje en distintas comisiones para recabar los aportes de los distintos sectores de la sociedad para la normativa.

En ese sentido, el diputado provincial y jefe del bloque PJ, Rubén Armando Rivarola, reconoció que el debate fue “muy constructivo”, pero resaltó que “hablan del défi cit y están muy preocupados porque creen que puede haber despidos y quieren la coparticipación para trabajar tranquilos”. Rivarola también dejó en claro que “nosotros del bloques justicialista les dijimos que no vamos apoyar nada que sea despidos de los trabajadores, y el gobernador actual dijo que no habrá despidos, pero veo que hay gente que sale a hablar por hablar y perjudica a los trabajadores”.

“Se va a respetar la planta y no se sacará a nadie de su trabajo porque seguramente el trabajador tendrá dos problemas. El primero no llegar a fi n de mes para darles de comer a sus hijos y el otro problema es que se quedan sin obra social él y su familia”, agregó el diputado. El legislador provincial comentó que se van a sugerir alguna modificaciones en el proyecto, y apuntó que “me parece bien, pero en el plenario la vamos a ir modificando, vamos a ir mirando con ayuda de todos; acá nadie es más que otro, todos tenemos que trabajar para sacar la mejor ley”, sostuvo, agregando que “después vamos a llamar al Poder Ejecutivo y muchos dicen que la ley saldrá este viernes (por hoy), pero no porque va a tener su tiempo”.