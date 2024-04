Osvaldo Gozaíni dio inicio a la carrera en Derecho Procesal Civil

DANIEL SALAS

Con la presencia del doctor Osvaldo Gozaíni, inició en esta ciudad el dictado de la carrera de especialización en Derecho Procesal Civil, en modalidad virtual a través de un convenio entre el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy con la Universidad de Buenos Aires.

En el Salón "Vélez Sarsfield" del Poder Judicial local, el especialista antes del dictado, brindó pautas sobre la carrera y se refirió a la historia de los procesos.

La recepción y presentación del profesional la hizo el doctor Alejandro Domínguez, presidente del cuerpo colegiado, agradeciéndole su visita y destacó el desarrollo de la especialización de manera híbrida.

Con él, estuvo María Soza, secretaria del Consejo directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy, y coordinadora para Jujuy de la carrera; y Daniela Vélez, abogada del foro local y legisladora provincial.

Gozaíni, ponderó la política educativa de la UBA que en sus programas de capacitación en el país y Latinoamérica, "implementa este programa OnLine y para su apertura optó hacerlo de manera presencial en Jujuy".

La especialización, aborda "cómo se desarrolla actualmente la función del juez y del abogado en un proceso que va modernizándose y donde la gente reclama confianza en los tribunales y en una justicia más razonable y rápida".

Para eso, "se necesita trabajar con herramientas modernas y no con códigos del siglo XIX. Muchos crean reformas pero siguen trabajando sobre un modelo arcaico, es como cambiarle al Falcon las ruedas y no el motor. Se trabaja sobre códigos del siglo XIX y no se observa que todo esto cambió".

Respecto a la obligación de los profesionales en especializarse permanentemente, señaló: "Parecería que todavía los abogados y jueces no se dieron cuenta que hoy los tratados internacionales para ciertas áreas, procesos constitucionales y de familia exigen la capacitación obligatoria, y no vale con la máxima experiencia".

"Aquel juez que dice: 'Yo hace 30 años que soy juez de familia y me la se todas…', no es así. Hoy, los mismos tratados dicen que se requiere una especialización", finalizó.

La diputada provincial justicialista Daniela Vélez, destacó que "tener a grandes juristas de la UBA y de gran importancia en la provincia es un honor, y más aún nutrirnos de sus conocimientos para aplicarlos en la provincia".

Aclaró que el Derecho "exige una continua capacitación, quienes elegimos el Derecho somos unos estudiantes eternos, porque diariamente las leyes y las normas van cambiando".