El 16º Festival Provincial de la Humita, mañana en Vinalito

DANIEL SALAS

El humorista Runa Cusi Cusi (Rubén Velásquez) mañana estará en Vinalito alegrando al público del 16° Festival Provincial de la Humita, que iniciará a las 10 en el predio "Feliciana Corro" de la localidad del Chaco jujeño.

Conocedor de la región y de su gastronomía, afirmó que las humitas que elaboran las vecinas del pueblo "son impresionantes". Los choclos que allá se producen "son muy ricos, sus productores los comercializan en Perico y en toda la región", aseguró.

La grilla musical de esta edición "es espectacular, aunque un poco restringida por la crisis económica, pero sin dudas estará muy lindo", aseguró. Entre los folcloristas invitados estarán Joaquín Sosa, Santiago Cueto, Efraín Romero, Los Forasteros del Chaco, La Banda Lucerito, Matías Venecia, el Grupo Sentir Chaqueño, Los Hermanitos Quinto y Los Changos del Chamamé.

Mañana "estará impresionante por la excelencia musical de los artistas y porque la fiesta comienza al mediodía; al predio la familia puede llevar su heladerita, degustar las humitas o hacerse un asado al aire libre, quedarse hasta la noche bailando chaqueñadas y disfrutar realmente una jornada muy agradable".

Las últimas presentaciones del Runa fueron en Mendoza y Catamarca. "Gracias a Dios siempre tengo un trabajito desde que comencé con esto hace 40 años atrás" y a pesar de la situación económica, "la gente necesita reírse", afirmó el periqueño.

La crisis también le afectó en su profesión, "pero uno como ya está acostumbrado a estos vaivenes, se hace lo que se puede. Siempre digo que el artista una vez que llega a la popularidad lo difícil es mantenerse, y yo sigo vigente arriba de los escenarios".

Consultado sobre de qué se ríe la gente en este tiempo, respondió: "El público necesita reírse. No importa las formas, a veces hago monólogos, hablo de lo que me sucedió, de la familia; otros en cambio hablan de la actualidad política y del 'Peluca' (el presidente Javier Milei)".

En cambio por pertenecer a "la guardia vieja, sigo con lo que hacía antes acomodándome al tiempo de hoy" y "no me cuesta mucho. Es más, apenas me ve la gente se ríe de mi cara" (lo dice sonriendo). Y "a pesar de tantos años sobre el escenario, lo que hago lo sigo disfrutando como la primera vez en cada escenario que estoy invitado".

Asistir nuevamente al Festival Provincial de la Humita "es como si iría a mi casa, porque además de contar mis chistes también me pongo a animar la fiesta durante la tarde, y eso es muy grato, me relaciono más con la gente que me expresa su cariño, y eso es muy importante para el artista", prosiguió.

Por último, destacó que la convocatoria gastronómica y folclórica en Vinalito, "es ideal también para que los jujeños conozcan lo hermosa que es nuestra provincia en todas sus regiones, el pueblo creció un montón y su gastronomía es muy exquisita. A donde voy a actuar, siempre recomiendo visitar Jujuy todo el año".