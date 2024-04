“Seguiremos defendiendo el salario de los trabajadores”

Tras ser liberados, los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor - Seccional Jujuy afirmaron que "vamos a seguir defendiendo el salario de los trabajadores", en una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Empleados de Comercio en la que estuvieron acompañados por integrantes de la CGT Jujuy.

Sergio Lobo, Nicolás Abet, Marcelo Moyano, Horacio Sánchez y Carlos Martínez habían sido detenidos acusados de "compulsión al lockout" y "entorpecimiento de los servicios de transporte", entre otros delitos, durante una protesta realizada el 3 del corriente en sede la empresa "Argentina", en San Pedro, en la que habrían impedido la salida y circulación de colectivos y obligado a empleados a no realizar sus tareas y mantener cerradas las instalaciones de la citada compañía.

En su alocución Lobo dijo: "Nosotros en la Secretaría de Trabajo de la Provincia denunciamos el accionar de esta empresa, donde tuvimos una medida de acción gremial en San Pedro, también en otras empresas".

Comentó que la Secretaría de Trabajo los citó a una reunión por conciliación obligatoria, pero la empresa de transporte en cuestión no se presentó. "Nos volvieron a citar y tampoco se presentaron, razón por la cual la Secretaría de Trabajo nos liberó. Es así que pasado el feriado, el 3 de abril, tomamos una medida de acción legal en defensa de los trabajadores y sus salarios, ya que esta empresa viene debiendo los salarios desde enero a la fecha, varios incrementos salariales y otros ítems que hacen al sueldo de los trabajadores", reveló Lobo.

Explicó que los trabajadores de esa empresa realizaron una abstención de tarea por la falta de pago de estas diferencias.

"El jueves, saliendo de nuestros domicilios al trabajos, fuimos tratados como delincuentes y nos detuvieron. Nos llevaron esposados hacia la Brigada de Chijra y después nos trasladaron a San Pedro donde fuimos alojados en dependencia policial", agregó el referente de UTA.

"Nosotros lo que rechazamos es que nos corten la libertad del derecho a manifestarnos y proteger a los trabajadores", remarcó.

Agregó que la situación de los trabajadores del transporte es muy delicada desde hace bastante tiempo, ya que el pago de salarios es en cuotas, no se hace los aportes a la obra social. "Aquí la parte incumplidora es la empresa, que no hace los aportes a la seguridad social, no paga los salarios en tiempo y forma, y encima nos meten presos a nosotros que somos por defenderlos".

Finalmente, Lobo agradeció la solidaridad y el apoyo de los gremios de Jujuy.