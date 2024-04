El costo de vida en Jujuy aumentó 10,9% en marzo

Jujuy tuvo un incremento del 10,9% en el costo de vida de marzo, según el informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) que también detalló que en lo que va del año la provincia acumula una inflación del 47,8%.

Mañana la Dipec publicará el informe que dará a conocer los costos de las Canastas Básicas Alimentaria y Total.

Pese a la aplicación de una batería de medidas para estabilizar de forma gradual la situación económica del país el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa siendo de dos dígitos en la provincia y en el país donde, según el Indec, la media nacional fue de 11%.

Marzo, lejos de haberse convertido en el tercer mes consecutivo de desaceleración de precios -como sí lo fue a nivel nacional- en Jujuy por el contrario este índice, aunque levemente, aumentó pasando del 10,5% en febrero al 10,9% en marzo.

Sin embargo, esto puede explicarse teniendo en consideración que marzo es un mes que suele estar marcado como un pico estacional en el año.

Los datos oficiales indican que el incremento del costo de vida se vio impulsado por las principales variaciones en las divisiones de la canasta. Las subas más altas se dieron en Transporte y comunicaciones con el 27,4%, Esparcimiento con 14,3%, Enseñanza con 12,4% y Atención médica y gastos para la salud con 10,6%.

Completan la lista, Equipamiento y funcionamiento del hogar con 9,9%, Alimentación y bebidas con una suba del 9,5%, Indumentaria con 5,0%, Vivienda, combustible y electricidad con 4,6% y Otros gastos con 0,8%.

Y en lo que respecta a los artículos que componen la canasta básica la Dipec reportó que los alimentos que más sufrieron la suba de precios durante el mes pasado fueron algunas las frutas y las verduras. Tal es así que las mandarinas encabezan la lista con un aumento del 43,8%, les siguen las cebollas con el 34,7%, las naranjas con el 22,7%, el zapallo con el 21,5% y las bananas con el 20,6%.

También, algunos productos bajaron sus precios como fue el caso del kilo de limón que disminuyó un 11,6%, la papa un 4,6%, el tomate redondo un 3,4%, el jamón cocido un 2,2% y el azúcar un 1,3%.

Si de comparar se trata entre las tres áreas geográficas sobre las que se mide la inflación, Jujuy tiene índices que quedaron por debajo que la media nacional ya que en lo que va del año el acumulado en el país es del 51,6% y del 287,9% interanual.

Y respecto a la región NOA, que midió 8,8% mensual, la provincia quedó por encima. En el acumulado a la fecha distan por solo una diferencia del 0,1%, y según medición interanual Jujuy supera a la región por 4,2%.

Mañana la Dirección Provincial de Estadística y Censos dará a conocer cual fue el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT).

Cabe recordar que durante febrero una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos niños, necesitó tener ingresos por $590.467 para no quedar por debajo de la línea de pobreza y $282.024 para no ingresar en la indigencia. Mientras que una sola persona requirió contar con $191.089 para no ser pobre.

El Gobierno y los analistas privados esperan que el descenso del IPC sea más pronunciado durante este mes, cifra que la Dipec dará a conocer a mediados del mes de mayo.