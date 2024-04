Deportes: los apasionados de la redacción

Siempre los festejos sirven para recordar cosas lindas, también ponerse un poco nostálgicos y sobre todo planear el futuro. Los jóvenes 44 de años que cumple hoy el diario El Tribuno de Jujuy nos encuentran firmes, consolidados en el papel y en la página web, buscando afianzarnos en el streaming. Y todos somos un solo equipo que tiramos para un mismo lado, algo que nos llena de orgullo. Cada sección es importante y cada aporte es valioso para el producto final. Desde la Sección Deportes, junto a Gonzalo Díaz, Diego Suarez y Sebastián Castro, más los corresponsales del interior, contribuimos además con un plus: la pasión. Somos apasionados a toda hora, inclusive fuera de nuestro horario de trabajo. Las charlas pueden extenderse por horas, defendiendo ideas o rebatiendo otras, pero siempre con el corazón de por medio. Eso sí, a la hora de sentarse frente a la computadora, aflora el profesionalismo que merece el periódico más leído de la provincia en todas sus versiones. Es la gran diferencia con los hinchas. El periodista, cuando va a la cancha, por supuesto que reniega por un gol que no fue o por un tiro que no llego al aro o por un directo de derecha que terminó en el guante del contrincante.