Regino Díaz distinguido por sus instrumentos

El artesano de instrumentos de viento en cerámica Regino Díaz, obtuvo la Segunda mención en la categoría Instrumentos musicales de viento, en la 41° Feria Internacional de Artesanías que ayer finalizó en Córdoba.

Junto a la artesana tejedora Salomé Sajama, representó a la Municipalidad de Tilcara en la muestra Latinoamericana de mayor trascendencia en su género, que promueve la artesanía como parte de la cultura reforzando la identidad y rescatando el patrimonio de distintas regiones.

ARTESANA | SALOMÉ SAJAMA REPRESENTÓ A LAS TEJEDORAS TILCAREÑAS.

REGINO DÍAZ

Díaz desde 1998 se dedica a construir instrumentos musicales utilizando cañas, "pero como no me salían bien dejé por mucho tiempo y cuando se me hizo difícil conseguir el material no seguí más", relató.

Pasó el tiempo y en una visita al Museo Arqueológico "Dr. Eduardo Casanova" en Tilcara observó instrumentos musicales de las primeras civilizaciones en cerámica, piedra y hueso.

"Ahí me vino la decisión de hacerlos, me dije si en esos tiempos ya lo hacían, ¿cómo no voy a poder hacerlo?, y comencé a experimentar con arcilla. Me llevó tiempo porque no lograba los sonidos correctos", recordó.

Durante ese lapso "hice varios instrumentos, después dejé hasta que retomé las experiencias y pude lograr el sonido que quería, desde entonces no paré de hacerlos".

Díaz es vecino del barrio Pueblo Nuevo, donde por mucho tiempo se ocupó de mantener en buen estado la plaza de ese sector, y ahora convocado por la intendenta Sonia Pérez está al frente del área Espacios verdes.

Por iniciativa de ella al recibir la invitación de la productora de la Feria, lo convocó y también a Sajama para que representen al pueblo con un stand del municipio en el Complejo Ferial Córdoba, donde desde el 27 de marzo hasta ayer se desarrolló la 41° edición.

Desde el 2.000 que viene perfeccionando sus saberes en la construcción de los instrumentos en cerámica, asistió a talleres impartidos por ceramistas de Amaicha del Valle y tomó clases con el también ceramista humahuaqueño Leocadio Toconás.

Con el exintendente Félix Pérez a través de un proyecto impulsado por el municipio "conseguí un horno eléctrico para cocinar las piezas, hasta entonces utilizaba un horno de ladrillo que calentaba con llena, pero era insuficiente", prosiguió.

En la Feria, exhibió antaras (o flauta de pan), quenachos, quenas en cerámica, y en cañas (que consiguió en San Pedro de Jujuy) presentó un hacha quena (o mama quena), quenas y quenachos.

Para sus instrumentos extrae arcilla del río Yacoraite (Huacalera), "como no utilizo mucho la tengo bien guardada" y para un buen instrumento "la tamizo siete veces en un cedazo y luego la cuelo utilizando una tela, como si estaría colando la chicha", especificó.

"Y no debe tener ni una piedrita, mientras más estacionada esté mucho mejor para trabajarla porque es más plástica. Hace más de un año tengo una bolsa con arcilla que la humedezco cada tanto".

Algunos de los instrumentos que construyó, los ejecutan los destacados músicos Gustavo Patiño y Tukuta Gordillo.

Aparte de obtener la Segunda mención "que valora mi trabajo, más que nada estoy agradecido por la promoción que obtuve y el interés en mis instrumentos", concluyó.

Doña Salomé Sajama, del grupo de artesanas Flor del cardón, estuvo también en la Feria con sus tejidos en hilo de fibra de llama y de lana de oveja. Ella recibió la distinción para la Municipalidad de Tilcara y agradeció a Sonia Pérez por las gestiones para su participación.

A Córdoba llevó sus tejidos y de las artesanas Luisa Robles, Marina Gregorio, Mabel Valerio y de la intendenta Pérez, quien también es artesana y capacitadora en el grupo de mujeres.