Diputados jujeños pidieron por los intereses del NOA

Conducida por su presidente y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, ayer se celebró en la ciudad de La Rioja la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, con la presencia de legisladores jujeños de los bloques del Partido Justicialista y del Frente Cambia Jujuy.

Durante la sesión, la asamblea legislativa ratificó proyectos impulsados por la Mesa Ejecutiva, entre ellos, la creación del Instituto Regional del Federalismo, dentro del Parlamento del Norte Grande, que tendría su sede permanente en Salta y que funcionará como órgano permanente de debate, consulta, estudios y diagramación de proyectos que tiendan a alcanzar los objetivos delineados en el Pacto de Integración del propio Parlamento.

Otras de las iniciativas ratificadas fue la declaración donde los vicegobernadores expresan su preocupación "por la escalada de los conflictos bélicos y que acarrearían la pérdida de la paz en el mundo entero".

En dicho pronunciamiento comparten y reafirman el mensaje del papa Francisco en el cual solicita "no más guerra, no más atentados, no más violencia, sí al diálogo y sí a la paz" y se comprometen a cumplir con el cometido encomendado por su Santidad.

La Cámara de Diputados de Jujuy estuvo representada por el vicepresidente 1°, Fabián Tejerina, y encabezó la comitiva de legisladores de la provincia que participó en varias de las trece comisiones ordinarias y permanentes donde trataron y debatieron los temas que ingresaron en la Nómina de Asuntos tratados en la Sesión Plenaria.

JUSTICIALISTAS | VALERIA GÓMEZ, DANIELA VÉLEZ, JUAN ORTEGA Y PEDRO BELIZÁN.

Por la bancada del Partido Justicialista, asistieron los legisladores Pedro Belizán (además vicepresidente 2° del Cuerpo legislativo), Daniela Vélez, Juan Ortega y Valeria Gómez.

Mientras que del Bloque del Frente Cambia Jujuy, concurrieron los diputados Adriano Morone, Mariela Ortiz, Natalia Guevara, Gustavo Arias, Agustina Guzmán y Malena Amerise.

El diputado del Bloque Primero Jujuy, Carlos Haquim, también estuvo presente como parlamentario jujeño.

Otros asistentes fueron los vicegobernadores de La Rioja, Teresita Madera; Formosa, Eber Wilson Solís (vicepresidente 1°); de Tucumán, Miguel Angel Acevedo; y de Catamarca, Rubén Dusso; y de las Cámaras de Diputados de Misiones, Oscar Herrera Ahuat; de Corrientes, Pedro Cassani; de Chaco, Carmen Delgado; de Salta, Esteban Lacroixe; y el vicepresidente 1° del Senado de Corrientes, Henry Fick.

Por su parte, los vicegobernadores de Misiones, Lucas Spinelli; de Salta, Antonio Morocco; y de Jujuy, Alberto Bernis, enviaron las disculpas del caso por no poder asistir, ratificando su pertenencia al espacio de integración regional y las decisiones tomadas.

Además de los jujeños, intervinieron legisladores que representan a las 9 provincias del NOA y NEA; secretarios parlamentarios y autoridades de las legislaturas.

En las dos jornadas de trabajo, se tomó conocimiento minucioso de lo que tiene que ver con la problemática y la solución en las provincias del NOA y NEA, comprometiéndose los representantes a hacer los esfuerzos para que el Gobierno nacional atienda las cuestiones centrales.

En el Parlamento se presentaron 119 proyectos, de los cuales 89 tuvieron despacho de comisión, siendo tratados por los legisladores y vicegobernadores presentes.