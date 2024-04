Docentes e investigadores de la Unju adhieren a la "Marcha federal"

Ante el congelamiento del presupuesto, desfinanciamiento a la Ciencia y la Técnica y ataques recurrentes del Gobierno Nacional, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy dirán presente el martes en la Marcha Federal Universitaria con actividades en distintas unidades académicas

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) informó que en un comunicado que la concentración será en San Salvador de Jujuy en la plaza Belgrano desde las 16:30 hs. para luego partir en una gran marcha unificada por el microcentro con la culminación en la glorieta.

La invitación, recordó el gremio es extensivo a toda la comunidad universitaria, organizaciones sociales, agrupaciones, organismos, partidos políticos y la sociedad en general.

Esta marcha federal, precisaron tendrá su epicentro en Buenos Aires y una fuerte presencia en todas las provincias del país, es convocada por la Conadu Histórica y las demás federaciones que componen el Frente Sindical de Universidades Nacionales (compuesto por las federaciones docentes, la federación no docente y las 3 centrales de trabajadores CTA Autónoma, CGT y CTA de los trabajadores ) y a la que adhirió el Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a las Rectoras y Rectores.

Si bien, esta marcha es la segunda en el año de estas características, ya que la primera fue el 24 de enero convocada por la CGT, ésta tiene la singularidad de mostrar un avance en la organización y la unidad de todos los claustros universitarios: estudiantes, no docentes, egresados y graduados, como así también de las autoridades de las Facultades y la Universidad, sumando en esta coordinación, los sindicatos nacionales y provinciales que componen las centrales convocantes ya mencionadas, por lo tanto se prevé una importante participación, apoyo masivo y la oportunidad de visibilización de las demandas y los derechos que el Gobierno Nacional viene cercenando, que impactan en el derecho al acceso a la educación en condiciones dignas y de calidad. “El pueblo en general no puede entender que haya un país sin derecho a la educación y un Estado que esté ausente en garantizar ese derecho. enfatizamos.

Actividades en el interior de la provincia

Dado el carácter federal y amplio de esta convocatoria, no solo se realizarán actividades centradas en la capital jujeña, sino también en las diferentes localidades en las cuales funcionan sedes de la Universidad Nacional de Jujuy, tales como Tilcara, donde en articulación con el Centro Universitario Tilcara (CUT) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Sede Quebrada y Puna de la UNJu, convocan en la plaza central a las 16:30 a toda la comunidad a pronunciar su apoyo.

En San Pedro de Jujuy, la Sede San Pedro de la UNJu invita desde las 15:30 a una pintada de carteles, 17 :00 clase pública y a las 18:00 marcha por las calles del centro de la ciudad.

Breve análisis de la importancia de defender la Universidad Pública

Como docentes universitarios consideramos que lo que busca la actual gestión nacional es transformar, lo que hoy es un servicio, en un negocio al que acceda solo aquella persona que pueda pagarlo, rompiendo así la gran tradición de la universidad pública de “formar de intelectuales al servicio del pueblo para que puedan transformar una realidad que es dura en América Latina y en Argentina”.

En relación a los proyectos de vida que se ven perjudicados, entendemos que: “Hay una conciencia colectiva de que, si no te educas, no ascendés en la escala social, no podes progresar en tus condiciones de vida”, lo que puede corroborarse con claridad si se analizan los diferentes indicadores a nivel mundial, donde los pueblos más titulados son los que menos pobreza tienen.

Estas son solo algunas de las razones por las cuales es muy importante defender la educación universitaria, y que nos movilizan a reiterar la invitación a toda la comunidad para que, con carteles, instrumentos para hacer música o ruido, en compañía de amigos, familiares, etc. se sumen a esta gran marcha.