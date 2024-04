Se mantienen las tarifas para la revisión técnica vehicular

Las tarifas para la Revisión Técnica Obligatoria de los vehículos automotores se mantienen desde principios de año, según destacó el director técnico de la planta de verificación que se encuentra en la ciudad de Palpalá.

El ingeniero mecánico Franco Molina, director técnico encargado de "RTV Pioli", manifestó a El Tribuno de Jujuy que esa empresa viene manteniendo los valores desde principio de año, por lo que para un vehículo particular ronda los $20.000 y para el sistema del Mercosur $29.000.

En esa planta la oblea de la Ansv (Agencia Nacional de Seguridad Vial) cuesta $20.000 para el auto de uso particular, $26.000 para pick up de uso particular, $16.000 para moto y $50.000 para motorhome (casa rodante).

A nivel provincial: remís/taxi $18.000; pick up carga $26.000; camión/tractor o acoplado $39.000; equipo (tractor + semi) $78.000; combi $23.000; minibús $24.000; ómnibus (municipal) $25.000 y $30.000 (provincial).

En tanto la oblea de la Cnrt (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), auto uso particular $29.000; pick up $35.000; pick up carga $55.000; camión/tractor $125.000; combi $85.000; minibús $95.000 y ómnibus (municipal) $150.000.

Molina indicó que la RTO es una inspección mecánica que permite conocer el estado del vehículo, y permite determinar si este cuenta con las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del conductor y la de quienes transporta en el vehículo.

El sistema nacional de Revisión Técnica Obligatoria se encuentra regulado por la Ley 24.449 en su artículo 34º, que establece: "Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes".

La revisación técnica se realiza para verificar lo que es la parte mecánica, eléctrica y la carrocería en general del automotor, y para llevarla adelante, los requisitos a presentar son cédula verde o título del vehículo para identificación del mismo y licencia de conducir. Para vehículos con GNC se debe presentar la habilitación del equipo de gas.