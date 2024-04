“Estrellita” continuará su tarea solidaria en La Rivera

Cuando una misión se cumple desde el corazón y con la mejor voluntad, siempre tiene magníficos resultados. Esa es la promesa que Jorgelina Costilla efectúa cada semana desde su lugar como encargada del merendero "Estrellita".

Y es a partir del trabajo colectivo que se obtienen propuestas abundantes y de rico sabor para repartir a las personas que buscan su porción para aliviar su difícil situación social.

Las ofertas dulces y tentadoras como arroz con leche, té, mate y postres que son los más elegidos de los niños, serán las que permanecerán este año firmes a fin de continuar con la labor solidaria que desde hace seis años se viene realizando para beneficio de los vecinos.

REPARTO | PERSONAS DE TODAS LAS EDADES RETIRAN SU PORCIÓN.

"Lo único que me da mucha tristeza es el no poder continuar con la parte de comedor pero sí con el merendero, creo que aquí estamos para dar un servicio de vocación hacia los que menos tienen y no competir unos a otros. Si somos un equipo de trabajo, tenemos que pensar en tirar todos juntos para el mismo lado", indicó Costilla sobre cómo se llevará a cabo la actividad es este año.

No obstante, su preocupación permanente es por el grupo de madres que acompañaron esta acción noble desde que comenzó y que necesitan con urgencia este servicio, porque la mayoría tiene hijos a su cargo.

DÍA DE REYES | LOS NIÑOS FUERON AGASAJADOS Y SE LLEVARON UN SOMBRERO PILUSO DE REGALO.

De alma agradecida, la referente de este espacio de contención no se olvidó de reconocer a las personas que estuvieron -y están presentes- de alguna u otra manera con su colaboración constante.

"Son ángeles que me ayudaron, que son muchos, mi familia y mis hijos que con mucha paciencia han estado a mi lado en las buenas y malas. Ya se verá para este 2024 cómo se proyecta este trabajo de brindar ayuda, algo que a ha llenado mi vida de alegrías y enseñanzas", expresó.

Esta acción de aportar a la comunidad a través de servir a quienes tienen escasos recursos moviliza profundamente a Costilla y a sus colaboradores que desempeñan esta tarea loable.

SERVICIO SOCIAL | PARA LAS FAMILIAS QUE LO PRECISAN A DIARIO.

Mientras, los niños del barrio La Rivera disfrutan de las propuestas con sabores que se reparten desde la manzana 10, lote 24 en Alto Comedero.

Cada ayudante del merendero es consciente de que los niños se constituyen en el futuro de la sociedad, por eso su objetivo es llevar adelante esta actividad de manera seria y con una identidad que la defina.

Es importante resaltar que durante las festividades especiales, como Día del Niño, Día de la Madre o Día de Reyes, preparan alimentos especialmente, lo que les hace sentir gratificación en el alma. Así es como cien personas tienen a su disposición un espacio real para vivir un momento ameno y compartir desde la solidaridad.