“La gestión privada en Jujuy está siendo muy maltratada”

La entidad que nuclea a los colegios privados de Jujuy (Ajiep) aseguró que la mayoría de las instituciones quedaron excluidas para recibir el voucher educativo que lanzó el Gobierno nacional de Javier Milei.

La Asociación Jujeña de Instituciones de Educación Privada cuestionó el voucher educativo ya que "la ayuda no llega para la mayoría de los colegios privados de Jujuy", y pidió cambiar las exigencias para poder incluir a más instituciones. Por tal motivo, Ester Lizárraga, socia fundadora de Ajiep, comentó ante El Tribuno de Jujuy las problemáticas que atraviesan los colegios de gestión privada como ser los aumentos de cuotas.

"Estamos en una constante incertidumbre con respecto a los criterios que ha aplicado la nación para otorgarle el beneficio de los vouchers a la familia solamente de los colegios que reciben subvención", arrancó diciendo Lizárraga.

En Jujuy, los colegios que "no reciben subvención es la que más necesita y tiene que aplicar a los costos de las cuotas porque el colegio subvencionado y se supone que está cobrando mucho menos de lo que tendría ya que el Estado le está pagando el 70%, 80% o 100% de sueldo, aguinaldo, vacaciones, material didáctico, conectividad, entre otros, con el voucher serían doblemente beneficiados".

La expresidenta de Ajiep reconoció que se aplicarán aumento en las cuotas a medida que "las paritarias docentes determinen que hay un incremento, nosotros nos vemos sí o sí en la necesidad de aumentar porque de otro modo los colegios de gestión privada no recibimos ningún tipo de subvención y todo se vuelca en el bolsillo del padre".

También entendió que "es la familia la que está siendo perjudicada y hay que calcular la población de Palpalá, Perico, San Antonio, San Pedro y en otros colegios que no tenemos subvención, no se puede equiparar nunca un sueldo de esas ciudades con la de capital federal", y apuntó que "Buenos Aires tiene una perspectiva de sus colegios donde el 80% está subvencionado y los que no están no quieren ser dirigidos por el Gobierno".

Luego agregó que "hay colegios específicamente del sur de Buenos Aires que están cobrando entre $200.000 o $300.000, algo que acá en Jujuy no existe, el que más llega está arriba los de los $100.000, no es la misma realidad de los colegios multimillonarios de la Capital Federal".

A su vez, Lizárraga recalcó que "solo pedimos que nos equiparen a todos los otros colegios de gestión privada que sí tienen subvención y son la gran mayoría de la capital provincial porque no son colegios que tienen cinco años sino más de treinta, que nos arreglamos con nuestros propios ingresos".

Y sostuvo que "todas las instituciones particulares destinamos todos los años recursos nuestros para mejorar permanentemente las instalaciones, no viene el Estado a arreglarnos las paredes o ventanas, invertimos recursos para mantener los colegios porque nos exigen, pero nosotros cumplimos a raja tabla".

En el caso de los colegios asociados en Ajiep, el 90% no tienen subvención y tienen que afrontar todos los gastos. "El Gobierno está entregando dinero para la gestión privada, pero son unos pocos los que reciben mucho y muchos no recibimos nada", declaró Lizárraga y marcó que "mes a mes está pidiendo aumento, desde julio a diciembre del 2023 han superado el 100% de los aumentos, y de ahí vino uno de 30%, otro de 10%, ahora están cerrando por un 30%, la gestión privada está siendo muy maltratada, cada colegio tiene un costo operativo distinto, la variable de las instituciones es grande, no podemos meterlos a todos en una misma bolsa".