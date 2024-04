"Un 47% apoya a Milei y otro 47% lo desaprueba"

Jujuy fue testigo ayer de un importante ciclo de conferencias en el que se abordaron distintas cuestiones vinculadas al desarrollo del Gobierno de Javier Milei y también a su relación la prensa. El evento, que se desarrolló en el Colegio de Farmacéuticos, se dio en un contexto muy particular: 48 horas después de la marcha universitaria y 72 horas después de la cadena nacional del presidente en la que anunció superávit fiscal en marzo.

Jujuy fue testigo ayer de un importante ciclo de conferencias en el que se abordaron distintas cuestiones vinculadas al desarrollo del Gobierno de Javier Milei y también a su relación la prensa. El evento, que se desarrolló en el Colegio de Farmacéuticos, se dio en un contexto muy particular: 48 horas después de la marcha universitaria y 72 horas después de la cadena nacional del presidente en la que anunció superávit fiscal en marzo.

Entre los prestigiosos expositores que se hicieron presentes en la convocatoria estuvo el analista político Carlos Fara, quien afirmó que "hay un 47% de la población que apoya a Milei y otro 47% que no lo aprueba". "Esos números no están nada mal, teniendo en cuenta el tamaño del ajuste, que recién van cuatro meses, pero no diría que hay una mayoría que esté aprobando. Básicamente hay dos argentinas, una está en contra de todo lo que hace el presidente y otra que elige creer y tiene expectativa de que al presidente le vaya bien", agregó el director de Fara Vegetti.

PRESENCIAS | LAS CONFERENCIAS CONVOCARON A POLÍTICOS, ENTRE ELLOS LAS DIPUTADAS DANIELA VÉLEZ Y VALERIA GÓMEZ

"La gente percibe que los problemas vienen desde hace mucho tiempo, que las medidas iban a ser antipáticas y que los resultados iban a tardar en llegar. Por eso yo creo que hay que esperar que pase mitad de año para tener una visión clara de la percepción de la población respecto al Gobierno", indicó.

Entre los asistentes a las charlas hubo diputados provinciales, funcionarios, periodistas y especialistas en comunicación. Entre los legisladores presentes estaban, entre otros, Daniela Vélez, Valeria Gómez, Fátima Tisera, Patricia Armella, Juan Ortega y Verónica Valente, entre otros.

En ese contexto, Carlos Fara señaló a El Tribuno de Jujuy que "está claro que el Gobierno ha decidido buscar el consenso con el sector universitario, lo que es un aprendizaje que está teniendo, así como lo está teniendo en la negociación por la nueva 'ley ómnibus' en la Cámara de Diputados, que claramente está mucho más cerca de ser aprobado este proyecto que el de febrero".

Para finalizar, Fara sostuvo que "la disgregación de ese 47% que no aprueba al Gobierno sin dudas favorece al oficialismo, porque no hay líderes opositores representativos que tengan una proyección electoral importante".

Por su parte, la investigadora universitaria (UBA, Uces y Untref) y analista política con especialidad en opinión pública e imagen política, Shila Vilker, manifestó a este diario que "Javier Milei es una figura atípica, con una gestión de la presidencia atípica y con fenómenos muy contradictorios y ambivalentes. Una de las cosas más curiosas es el grado de adhesión que tiene el Presidente, que creo asombra al propio Milei, ya que hay un deseo muy fuerte de que nazca una nueva hegemonía, por eso lo que uno está viendo es que gente en primera persona sufre el ajuste y la pobreza y aún así acompaña", explicó Vilker.

La especialista aseveró que "claramente Milei es un Presidente que todavía despierta esperanza y al mismo tiempo hay un fenómeno muy complejo en la oposición, donde hay ausencia de voces y fragmentación".

"La marcha universitaria tuvo un impacto federal que demuestra que hay un segmento muy importante de la población con mucha necesidad de expresarse. El Gobierno se equivocó en elegir a las universidades como adversario, ya que esas instituciones tiene una alta tasa de credibilidad", añadió.

Otro de los expositores que brindó su punto de vista fue el analista y consultor político, actualmente presidente de Asacop, Maximiliano Aguiar. El especialista aseguró a este medio que "estamos en un momento muy particular donde tenemos una enorme mayoría de la población que siente que la situación no es la correcta pero no le echa la culpa a Javier Milei. Lo cierto es que estamos en una etapa en donde todo lo que se haya medido antes de la marcha universitaria deberá revisarse rápido, porque ese ha sido el primer evento en el cual el Gobierno de Milei ha sufrido un golpe de movilización importante y ha perdido el centro de la agenda pública", expresó Aguiar.

Finalmente Leandro Graglia, director de analítica 427, sostuvo que "la gente mayoritariamente no confía en los poderes legislativos. El 82% de los encuestados considera que es gobernado por unos cuantos ricos poderosos en su propio beneficio. La política está atravesando una crisis muy profunda", describió.