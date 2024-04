"Hay que aumentar la vigilancia para prevenir cualquier ataque terrorista"

¿Cuál fue el motivo de su visita a Jujuy?

Parte de nuestra política es recorrer las provincias, pero especialmente estamos en Jujuy porque desde el Frente Amplio hemos hecho una convocatoria en este ejercicio de reconstrucción, de reorganización, de reencuentro y por sobre todas las cosas, una mirada hacia adelante que debe ejercer el movimiento justicialista ante este gobierno que avasalla permanentemente.

¿En qué consiste esta reorganización?

Lo primero que tenemos que hacer es reencontrarnos, abrazarnos y entender que la doctrina nos une y que tenemos un desafío muy importante. Como decía el Gral. San Martín: "Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla" y en ese sentido me parece que va a ser el movimiento justicialista el que tiene la capacidad para reconstruir lo que va a quedar de este país después del paso de Milei.

Y no es casual que ese ejemplo de despojo de ambiciones personales sea acá en Jujuy que es el símbolo de ello, el Éxodo Jujeño nos deja a los argentinos esa enseñanza, que cuando hay una causa común que es defender a la Patria, no hay mejor ejemplo que este gran despojo de los intereses personales.

¿Cuál es su visión de la política de Javier Milei y el rumbo que está tomando?

Es un momento en el que tenemos que generar los mecanismos para ir hacia adelante. Creo que Milei está generando una suerte de desnacionalización, dentro de ella terminar con la educación pública y gratuita. Qué paradoja, justamente no podemos ser libres si no tenemos cultura y ni conocimiento. Y en ese proceso de desnacionalización fue a tocar la fibra más sensible que es la comunidad universitaria, que cuando se expresó con más de un millón y medio de personas en la calle reclamando por los fondos, toda esa prepotencia del Presidente fue subyugada por la fuerza del pueblo en la calle.

En materia de seguridad, el combate al narcotráfico es un tema que nos incumbe a los jujeños por ser una provincia fronteriza ¿Qué cree que se debería hacer en esta parte del país para controlar esta ruta?

Conozco perfecto la situación de Jujuy, y la extensión de esta frontera seca. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof el año pasado adquirió la flota de drones más importante que tiene el continente sudamericano, que tienen entre 7 y 8 metros y están en vuelo toda la noche y transmiten imágenes en vivo con cámaras térmicas, etc. y se las hemos puesto a disposición del Gobierno Nacional, a la ministra Patricia Bullrich, para que puedan servir como un elemento tecnológico más para controlar las fronteras. Por lo menos con eso se podría tener un mejor control de un espacio tan amplio con poca capacidad de visualización por la espesura del monte.

Da la sensación que se ha perdido la batalla frente al narcotráfico en Rosario, Buenos Aires... ¿Qué falta hacer?

Una fuerte inversión, no se puede llevar adelante un control férreo sin inversión. Este gobernador nuevo (Maximiliano Pullaro) viene con todo el impulso y la experiencia por lo que estamos confiados que, con la ayuda del Gobierno nacional y la solidaridad de todas las provincias, en especial con la de la provincia de Buenos Aires, podamos por lo menos aquietar ese flagelo que es la violencia que expresa el narcotráfico.

¿Qué opina de la iniciativa de involucrar a las Fuerzas Armadas en esta situación?

Es como si una embarazada eligiera atenderse con un oftalmólogo y no con un obstetra. Eso se llama sentido común. Podemos discutir sobre las experiencias de otros países que las han involucrado, pero lo que no se puede discutir es el sentido común. Si al momento de tener un hijo se va al obstetra y no al oftalmólogo, ¿Por qué cuando se quiere combatir el narcotráfico se van a utilizar las Fuerzas Armadas que no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo, ni las herramientas. Y eso no lo digo yo, se lo dicen las mismas Fuerzas Armadas al Presidente.

¿Y qué opina del protocolo antipiquetes?

Este protocolo, lejos de garantizar la circulación viene a generar una especie de control social. En la última protesta (por la educación) no pudo funcionar y me parece lógico que no lo haya hecho porque hubiera sido un acto de provocación con consecuencias inimaginables.

En medio de la escalada en Medio Oriente y principalmente tras el reciente ataque de Irán a Israel y el antecedente de los atentados contra la comunidad judía en los noventa. ¿Argentina está en un nivel de alerta mayor?

Al involucrarnos en el conflicto de Medio Oriente de manera directa o indirecta a través de las declaraciones del Presidente y esa muestra de involucrarnos en el conflicto -que no digo que esté bien o mal- pasamos automáticamente a ser un objetivo que hay que fortalecer. Un aparato de inteligencia nacional que hoy la Argentina no lo tiene. Cuando cuando pensamos en la vieja Side que hoy es la AFI, la realidad es que se perdió esa capacidad de hacer inteligencia para custodiar los intereses y la defensa de los argentinos. La Side, últimamente, fue fruto de una agencia para espiar periodistas y opositores y no para generar los mecanismos de inteligencia.

¿Entonces, ante esta situación en Medio Oriente deberíamos aumentar la seguridad?

Más allá de aumentar la seguridad, hay que aumentar los sistemas de vigilancia y de inteligencia que tienen el objetivo de prevenir cualquier ataque terrorista.

Si llegaran a atacarnos hoy, estamos desprevenidos...

Hoy, la agencia de inteligencia de la Argentina está en condiciones totalmente vulnerables porque no tiene la capacidad de acción ni de reacción de manera inmediata. Eso es muy grave.

¿Las políticas de seguridad de este nuevo gobierno están considerando esta situación?

El Presidente está enfocado en el déficit cero al que hay que llegar cueste lo que cueste. Si tenemos que cerrar las escuelas y los hospitales para alcanzarlo los cerramos y no hay plata ni siquiera para comprar los patrulleros. Así que imagínese la inteligencia como está.

El Gobierno presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años...

La edad de imputabilidad es una bandera que la vengo sosteniendo desde hace muchos años y festejo que se animen a discutirla. Lo que no estoy de acuerdo es en fijar un límite en la edad. Le explico, se imputa a alguien cuando comprende la criminalidad del acto que está llevando adelante. Por ejemplo, cuando un juez sospecha que una persona cometió un delito estando alterado en sus facultades mentales se le hace una pericia y de ser así, no se lo imputa. Entonces en el caso de los menores debe ser exactamente lo mismo, una pericia para cada caso en especial. No hay límite temporal para eso.



"En 2027 me veo en el peronismo como militante"

¿Políticamente en qué lugar se ve en 2027?

En el mismo lugar de toda mi vida, en el peronismo. No conozco otro lugar que no sea el peronismo y siempre como militante. Después, los cargos son circunstanciales. Yo creo en la construcción colectiva. Toda mi vida desde los 17 años y tengo 61, milito en el mismo lugar. Cuando estoy en desacuerdo alzo la voz, cuando no me gusta algo, lo digo y cuando tengo que discutir, discuto. Siempre intento ser coherente con lo que digo y pienso y eso de andar cambiando la camiseta permanentemente no va conmigo ni con el espíritu peronista.

¿Cómo considera que debería ser hoy la dirección y el trabajo dentro del peronismo?

El general Perón nos enseñó que la palabra del pueblo es la palabra de Dios, y el pueblo peronista se debe expresar en las urnas a través de una interna. Me parece que en el ejercicio de la práctica política de nuestro partido se le ha vetado la posibilidad de hacer una interna en la que cada uno exprese su mirada sobre el peronismo y a partir de ahí que los afiliados se expresen y podamos encausar este partido que se alejó de su doctrina de manera inexplicable.