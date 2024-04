“Combinación de alimentos hace que mejore mucho la anemia por dengue”

Los casos de dengue siguen y es una enfermedad que se transita en la casa, quizás se descuiden aspectos de nutrición...

Sobre todo es la hidratación lo que más se recomienda, como hay mucha fiebre, mucha transpiración, es imprescindible y la hidratación a través del agua, no con jugos o gaseosas sino agua que es lo que ayuda a metabolizar mucho mejor los nutrientes a la hora de la absorción. Valen también las infusiones porque ahí no estoy hablando de azúcar o no estoy hablando de sustancias químicas agregadas: colorantes, conservantes. Así que podría ser también a través de té, de jugos de compota pero muy suavecitas; el azúcar si se puede, evitarla.

Los primeros días prácticamente no se come nada, ¿qué se puede hacer?

Así es, los primeros días cuando está el brote a pleno hay una intolerancia a los alimentos, entonces algunos cursan con diarrea y otros con vómitos. Ahí hay que proceder según el síntoma: si tengo vómito, pequeñas cantidades de alimento, no forzar al cuerpo, comidas muy sencillas por ejemplo si son verduras: todas cocidas o puré de zapallo, papa, zanahoria, verduras que sean cocinadas en forma sencilla sin el aporte exagerado de grasas o aceite, solamente serían esas papillas o sopas, caldos de verdura, con sal, espesadas con vitina, avena o con fideos, algo sencillo como para ir viendo la tolerancia. Si es diarrea, voy con el arroz, la polenta, los fideos, queso rallado, queso cremoso y también en pequeñas cantidades viendo la tolerancia.

¿Hay mucha pérdida de peso?

Sí, porque disminuye mucho la cantidad de alimentos que se consume. Siempre hay que buscar en las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), tratar de incluir algunos de esos alimentos que aporten algo de nutrientes para que el cuerpo no se deteriore tan rápido o fácilmente.

¿Y cuando el enfermo de dengue ya tolera más la comida?

Volver de a poco a la dieta normal. Por ejemplo, no perder de vista las proteínas, la carne o el pollo, o el cerdo, desgrasado en lo posible porque sino lo desgraso tiende a complicarme más la digestión o la intolerancia. No serían cosas fritas sino más bien a la plancha, al horno, a la olla pero sin agregado de grasas extras o sacarle las grasas que se le ven. Y si son verduras, incorporarlas en un principio cocidas todas y después irle sumando tanto los cereales y las legumbres como ser garbanzo, poroto, lenteja, arvejas secas que contribuyen al aporte protéico.

¿No quedan secuelas de pérdida de gusto?

No hay una secuela como en la oportunidad que teníamos pérdida de sabor o falta de olfato. Solamente tener en cuenta que cada uno de estos alimentos, por ejemplo si hablamos de verduras, no las consumimos solo por las fibras, por las vitaminas, por los minerales sino también porque son parte de alimentos de la microbiota, que son las bacterias que viven en nuestro organismo y que contribuyen mucho para conservar un sistema inmunológico un poquito más saludable.

Se habla mucho de la sangre porque modifica los valores... ¿Con el alimento se puede ayudar a recomponer?

La anemia es muy marcada en esta enfermedad, por eso cuando digo las carnes en general contienen muy buena calidad de hierro. Entonces un trocito de carne y a eso le sumo el hierro que tienen las legumbres como ser el garbanzo, las lentejas, el poroto o los vegetales de color verde intenso como la acelga, la espinaca, el brócoli son vegetales que también contienen hierro, entonces esta combinación de alimentos hace que mejore mucho la anemia y a ellos sumarles las vitaminas que contienen la B6, B12, suman y agregan factores que ayudan a que la anemia baje o desaparezca.

Cuando se trata de niños, ¿qué más se puede aplicar?

Básicamente lo mismo porque tienen intolerancia a los alimentos, están dos o tres días sin comer o lo poquito que comen tal vez lo vomitan. En casos graves hay intervención médica, de colocar suero, antiemético para que no vomiten y una vez que pasa volver a probar tolerancia y manteniendo las cuatro comidas, la hidratación y si tolero aumento, hasta llegar a la cantidad que normalmente suele consumir el niño. Y así adaptado, poca grasa, preparaciones muy sencillas, si hago un guisito o estofado, sin agregado de aceite, sin agregado de muchos condimentos, con que tenga sal sería suficiente, comidas como dice el médico livianas; al vapor, hervidas.

¿Y en los abuelos?

Los abuelitos igual que los niños son grupos de riesgo, hay que prestarle mucha atención sobre todo a la deshidratación, siempre tratar de incorporar los 6 o 7 vasos de agua aunque no lleguen a ser completos, pero en el transcurso del día deberían poder llegar a tomarlos si es que no están con suero o alguna otra hidratación. Hay que valorar siempre la hidratación y evitar que dejen algún espacio sin alguna incorporación de la comida, buscarle la vuelta para que coma, sino es tal vez la preparación una compota de fruta, una gelatina con frutas cocidas, un yogur descremado, tal vez no un vaso pero tal vez medio vaso y ahí ir buscando que cumpla con las cuatro comidas mínimamente.