En las industrias, a la recesión se suman las subas de energía

Según el informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial experimentó una caída interanual del 6,8% en febrero, marcando así el noveno mes consecutivo de contracción en el sector. En Jujuy el sector industrial expuso su preocupación ante el incremento de las tarifas de energía y combustibles, destacando que generó una presión adicional sobre las empresas, especialmente en aquellas que demandan una gran cantidad de energía eléctrica en su proceso productivo.

Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial de Jujuy, explicó que el aumento en las tarifas, especialmente para las industrias que requieren un alto consumo de energía eléctrica, tuvo un impacto significativo en los costos operativos. Sin embargo, no fue tanto por el gas ya que el incremento en el valor nominal del millón del BTU para el gas natural tiene una baja porque se empezó a recibir suministro proveniente del Sur Argentino en lugar de las importaciones de Bolivia.

Manifestó que hubo una sensible recesión durante el verano, con caídas en las ventas y la producción a nivel nacional, pero aseguró que no hubo despidos vinculados a la situación económica, sino situaciones particulares de cese de contratos que no se renuevan, con lo cual afirmó que no hubo afectación importante en cuanto a las dotaciones.

Ante esta situación, la Unión Industrial de Jujuy está gestionando acciones junto con otras entidades industriales del Norte argentino, tras lo cual van a llevar a la reunión de la UIA un proyecto en el que estuvieron trabajando con un estudio tributarista de la Argentina muy importante, donde proponen algunas medidas para revertir esta simetría que tiene el Norte argentino respecto del Centro. Con la UIA prevén abordar estas preocupaciones.

FEDERICO GATTI

Sostuvo que en estos cuatro meses de gobierno, más allá de que veníamos con una situación económica muy complicada del gobierno anterior, con una inflación que venía todos los meses subiendo, "el impacto de las medidas se sintió primero en los costos con el aumento de tarifas y en el verano una sensible recesión, caída en ventas, caída en los niveles de producción que se midió en todo el país y fue casi del 6%", afirmó.

Se espera que la Ley de Bases, con un dictamen favorable, pueda ser resuelta a fines de mayo, lo que brindaría cierta estabilidad macroeconómica y permitiría al Gobierno abordar otras cuestiones prioritarias, como la microeconomía.

El impacto de estas medidas se sintió de manera heterogénea en los diferentes sectores que componen la industria jujeña. Mientras que la minería del litio experimentó una brusca caída en el precio, la actividad logró generar valor agregado y rentabilidad. En contraste, sectores como el de consumo masivo, representado por empresas como Ledesma, enfrentó una fuerte recesión y presiones sobre los costos, aunque se observa una recuperación en el consumo de productos fraccionados en los supermercados desde mediados de marzo.

Por otro lado, la preocupación se extiende también al ámbito municipal, con el reclamo conjunto de la Unión Industrial de Jujuy y otras cámaras representativas del sector de la provincia respecto a la tasa municipal que afecta al combustible del 1,8%. Cuestionó la tasa que no está vinculada a la retribución de un servicio y que podrían ser inconstitucionales ya que en el 2024 tuvo un fallo del Superior Tribunal que lo declaró. Gatti aseguró, sin embargo, que aunque no hubo conversación con el intendente Raúl Jorge, algunos concejales adelantaron que no se va a reglamentar hasta que no se resuelva el tema de la coparticipación municipal.

Esta medida se enmarca en un contexto donde el presupuesto nacional está desfasado con respecto a la realidad económica, lo que genera incertidumbre entre gobernadores e intendentes sobre los recursos que recibirán por coparticipación. Por ello espera que se avance en una ley de coparticipación fiscal municipal en la provincia de Jujuy para brindar previsibilidad en las cuentas públicas, para el que pidieron aportar.

El proyecto plantea que no puede tener las mismas condiciones tributarias que tiene una empresa en Córdoba o en Santa Fe, centros de consumo con mercados internos más grandes por su población que si no sale de los límites provinciales, no se inscriben en el Régimen multilateral de ingresos brutos, con lo cual su carga tributaria es mucho menor. Mientras si una empresa jujeña quiere vender al mercado interno, es muy chico, entonces tiene que salir a otras provincias y empezar con otra categoría tributaria que no le permite crecer ni le da rentabilidad.

Se espera que la nueva Ley Bases favorezca al bioetanol

BIOETANOL | CON LA NUEVA LEY SE PODRÍA FAVORECER LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

En un contexto marcado por desafíos económicos, el sector del azúcar enfrentó una caída significativa en los últimos meses, pero ahora se vislumbra una recuperación en el mercado. Según explicó Federico Gatti, la demanda de productos como libros y artículos de librería experimentó una fuerte disminución durante los meses de enero, febrero y marzo, coincidiendo con el período en el que se realizan las ventas para la próxima temporada escolar. Esta situación generó un impacto en las empresas productoras, que han debido adaptarse para mantener un balance positivo.

A pesar de los desafíos, empresas como Ledesma han logrado diversificar sus actividades y colaborar en la mejora del balance económico. Se destacó que, aunque el ejercicio vigente hasta el 30 de mayo se prevé positivo, el próximo ejercicio presenta ciertos desafíos numéricos, y enfatizó el compromiso continuo con la mejora de la productividad y las inversiones en diversas áreas de producción.

En cuanto al bioetanol, dijo que se está trabajando en una reforma integral en la Ley Bases, en colaboración con las provincias productoras de bioetanol a base de maíz y caña de azúcar. Si bien la ley aún no fue tratada, se presentó una propuesta que busca brindar previsibilidad y un horizonte de largo plazo para el sector. Destacó que esta nueva ley establecerá un cupo del 12%, con la mitad destinada a la caña de azúcar; y se modificaría el sistema de licitación y fijación de precios, con el objetivo de promover la competencia y reducir los costos. Se espera que esta reforma impulse el crecimiento del sector de biocombustibles, considerado una solución viable para la transición hacia combustibles más sustentables. Resaltó la importancia del diálogo entre las autoridades provinciales y el Gobierno nacional para avanzar en esta dirección y aprovechar el potencial del bioetanol como parte de la estrategia energética del país.