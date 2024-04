Ley de Emergencia: la Integremial pide participar del plenario de comisiones

La Integremial de Jujuy anunció este mediodía que enviarán una nota para que puedan participar esta tarde del plenario de comisiones en donde se debatiora la ley de Emergencia.

Así lo aseguró el titular de Apuap, Nicolás Fernández, quien sostuvo en conferencia de prensa que van "a rechazar la norma porque creemos hay otras alternativas para que el ajuste no recaiga sobre todo en los empleados públicos estatales provinciales y municipales".

"Queremos ser escuchados y que no hagan un tratamiento expres de la ley sin antes consultar porque la presentación la hicieron sin consultar a los sindicatos. Por eso me llama la atención cuando el gobernador dice que los gremios no deberíamos decir nada acerca de la ley. Son dos años en los cuales vamos a perder derechos".

Fernández acotó: "Hay 6 mil empleados municipales esperando el pase a planta permanente, que con esta ley se les va a negar. Hay compañeros que viven de lo que hacen con horas extras y esta ley se las va a negar. Hay compañeros que van a ser condenados a cobrar una miseria porque van a ser obligados a tener que jubilarse".

Además, aseveró que no saben que va a pasar con los salarios "porque la ley lo único que asegura es que cobremos el piso salarial del salario mínimo".

"La preocupación es grande entre los trabajadores y entre la dirigencia", añadió.

Por su parte, el líder del Seom, Sebastián López, señaló hoy en las escalinatas de la Legislatura que "este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no hace más que agravar la situación que venimos padeciendo".

"Hay que señalar que con esta ley de Emergencia el Ejecutivo está reconociendo diferentes emergencias: emergencia económica, emergencia salarial, emergencia sanitaria y emergencia social. Lo que propone el Ejecutivo es que estas emergencias las pague el ajuste realizado a los mismos de siempre. Se corta por la más fino. Lo que se propone es un terrible el ajuste sobre el salario y sobre las condiciones laborales", concluyó Fernández.

