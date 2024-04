Generando inclusión laboral para jóvenes con discapacidad

Un año más de nuevas enseñanzas y aprendizajes plenos se viven en la asociación "Todos Juntos", que siempre se renueva en pos de favorecer la superación y la buena calidad de vida para las personas con discapacidad. Desde hace treinta y seis años, la institución vive en permanente actividad y vocación con el fin de guiar a niños, jóvenes y adultos e instarlos a seguir adelante, motivándolos a través de diferentes acciones.

Este ciclo 2024 inició -como siempre- con grandes desafíos a cumplir y junto a notables propuestas con la mirada dirigida a la inclusión. "La asociación comenzó con propuestas en enero y, luego, en febrero, con actividades en la granja que tenemos en Los Alisos y el entusiasmo que a ellos siempre les genera", expresó Patricio Carrillo, presidente de la entidad que cuida con una especial atención a las personas que la integran.

Cada uno de los 365 días del año es verdaderamente importante, para cumplir con la misión de acompañar al crecimiento y la formación de los estudiantes de "Todos Juntos".

VISITA ENRIQUECEDORA | JÓVENES DEL TALLER OCUPACIONAL FUERON A LA FINCA ABRAHAM EN EL CARMEN.

En este período lectivo, el enfoque está dado a la autonomía de los jóvenes y adultos con perspectiva de una vida laboral independiente. "Estamos contentos con una actividad ocupacional proyectada a las personas que se encuentran contenidas por nuestra institución. Se trata de un taller ocupacional para veintiséis jóvenes en el que se los va instruyendo en roles y funciones con vistas a un futuro puesto laboral", comentó Carrillo.

Así, la premisa es guiarlos hacia una orientación vocacional en la que puedan realizar un trabajo que les permita crecer. "Vemos que a los chicos se les dificulta acceder al plano laboral. Las personas con discapacidad tienen distintos estadios, la infancia, la juventud y la adultez, con el acompañamiento desde diferentes lugares, pero luego se van cerrando las oportunidades", reveló. "Hace poco tuvimos una experiencia muy positiva con un gran proyecto de aprendizaje de roles y funciones, mediante una salida para los jóvenes que trabajaron con paltas y frutas. Fue una cercanía a las nuevas posibilidades laborales en el campo", dijo. Asimismo, se firmó un convenio con la asociación civil "Cascos Verdes", focalizada en cuidar el medio ambiente para capacitar a los jóvenes sobre la temática.

CONCENTRACIÓN | PRESTANDO GRAN ATENCIÓN AL MÉTODO “SELEC”.

"En cuatro años, se va a formar a siete jóvenes como gestores ambientales que enseñarán a la preservación del medio en el que vivimos. Son 560 las personas con discapacidad intelectual formadas en educación ambiental", explicó Carrillo quien resaltó, además, lo fundamental de que los estudiantes puedan ser parte de un nivel universitario gracias a esta alianza institucional. De esta manera, desde la sede que tiene la entidad jujeña en Los Alisos se abren las posibilidades de fomentar el compromiso medioambiental en un lugar natural. Otra de las acciones generadoras de concientización es la que ocurrió a través de la campaña por el Día del Síndrome de Down bajo el lema "Chau estereotipos" donde trabajaron activamente. "Me pareció acertado que los chicos muestren su realidad y que no haya prejuicios al respecto", indicó el directivo, asegurando que los estudiantes están contenidos e innovando en alternativas. "Con el método Selec hay muy buenos resultados ante lo implementado", finalizó.