Guías esperan la aplicación de la ley para su inserción laboral

Tras asumir sus funciones el pasado 12 de abril, las nuevas autoridades de la Asociación de Guías de Turismo de Jujuy se reunieron con el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, a quien plantearon la necesidad de la aplicación de la ley para priorizar la contratación de guías locales.

Uno de los principales temas tratados durante la reunión fue la aplicación de la Ley de Guías, aprobada en marzo de 2023. Esta ley establece que las empresas de turismo que operan en la provincia deben contratar guías turísticos que aparecen en el Registro Único de Guías de Turismo de Jujuy.

Según Marcela Julián, secretaria de la entidad, la aplicación de esta ley es clave para que los guías locales puedan acceder al mercado laboral y evitar la competencia desleal de guías provenientes de otras provincias.

En respuesta, el secretario Valdecantos anunció que se iniciarán controles en León para informar a las agencias de viajes sobre la obligatoriedad de contratar guías registrados y que se aplicarán multas a las empresas que no cumplan.

Actualmente, en Jujuy hay 60 guías de turismo registrados pero la Asociación cuenta con 80. Fernanda Beramendi, presidenta de la entidad, destacó la importancia de aplicar la ley, lo que garantizaría oportunidades laborales para guías locales.

Martín Giménez, revisor de cuentas de la entidad, señaló que la presencia de guías de otras provincias perjudica la mano de obra local y resaltó la necesidad de fortalecer el control y la aplicación de la ley. "Se supone que todos los que están inscriptos deberían estar trabajando, pero sabemos que no, como no hay un control no se están tomando guías de la provincia", afirmó Beramendi.

Sin embargo, uno de los desafíos que enfrentan los guías locales es el requisito de ser monotributistas para registrarse, lo que implica un costo mensual significativo de 13.000 pesos, aunque no tengan trabajo.

Además, se suma la formación actual en el sector privado y la que se prevé habilitar en un Instituto de Formación Docente (IFD) el año próximo. El secretario de Turismo les explicó que la formación de más trabajadores apunta a responder a la demanda que hay en temporada alta que ronda entre las 100 y 200 trafics que ingresan de otras provincias que con recursos actuales no podrían cubrir.

Por otro lado, la Asociación está organizando cursos de inglés y primeros auxilios y otro de rescate en zona agreste. También prevén realizar el Primer Encuentro de Guías de Turismo de la provincia de Jujuy, el 31 de mayo, con apoyo de la Secretaría de Turismo y otras entidades. También le pidieron al secretario de Turismo apoyo del sector público para que sigan participando en las ferias, en work shops y tienen el compromiso de asistir a la próxima Feria Internacional de Turismo (FIT) para demostrar y visibilizar que hay guías en Jujuy y que el operador puede contratar. (Liliana Alfaro)