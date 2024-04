Mateada en honor al coronel Manuel Álvarez Prado

La explanada del Centro Cultural "Manuel Belgrano" se vistió nuevamente de fiesta. Tras una exitosa mateada, se llevó a cabo un acto en honor al coronel Manuel Álvarez Prado como todos los 29 de abril desde hace 30 años.

Eugenia Puca, socia fundadora del Centro Gaucho "coronel Manuel Álvarez Prado de Las Capillas" y organizadora del homenaje, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, destacó la importancia de tener presente a las figuras que formaron parte de la historia de la provincia y del país.

"Para que no pase desapercibido en cada aniversario de su fallecimiento, hace más de treinta años se me ocurrió hacer una mateada y poner un retrato de él y al día de hoy lo sigo haciendo. Es importante que esto no se pierda porque él ha sido un prócer que ha luchado por nuestra independencia a la par del general Manuel Eduardo Arias", dijo.

Además de agradecer el apoyo que desde el municipio le brindan a través del programa "Tiempo de Tradición", la referente comentó que al no contar con un espacio físico para realizar estas actividades solicitó de manera formal al Concejo Deliberante se le brinde lugar para "homenajearlo como corresponde" en las conmemoraciones futuras.

La tarde transcurrió a pura música y baile con los distintos sabores del mate cocido y bollos caseros que Eugenia Puca preparó con sus manos. Luego se llevó a cabo una emotiva ceremonia en la que se homenajeó al coronel con palabras alusivas de uno de los descendientes en octava generación que estuvieron presentes junto al director de Turismo de la Provincia, paisanas y donosas de las mateadas turísticas y culturales.

Por último, y de forma simbólica se hizo un brindis recordando y revalorizando su lucha y aporte a la patria.