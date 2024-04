El diputado provincial Rubén Armando Rivarola saludó cordialmente a los trabajadores y trabajadoras de la provincia en este importante día.

Rivarola también sostuvo que esta jornada es para reflexionar y repensar la Argentina en estos tiempos que corren donde el trabajador no está llegando a fin de mes y su familia sufre las consecuencias de los ajustes generados por el actual Gobierno nacional.

Todos entendemos que por medio del trabajo los pueblos se desarrollan, crecen, se proyectan. Porque en el trabajo se encuentra la herramienta fundamental para lograr el crecimiento, proyección y sustentabilidad de la economía.

Estoy convencido de que nosotros los políticos debemos continuar trabajando para sumar alternativas laborales para que los jujeños y jujeñas puedan vivir con dignidad en esta querida provincia. "Hay algo que siempre digo y que creo importante y es que tenemos que trabajar todos mancomunadamente para que las empresas pequeñas y grandes tengan futuro, puedan ofrecer puestos de trabajo y se desarrollen en el tiempo".

En cuanto a esta jornada dijo que "todos los días debemos hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de los diferentes ámbitos de la economía y sociedad. Ya que de la mano de ellos, mediante su trabajo crecen las empresas, crecen las familias y crece el país. Ellos luchan día tras día incansablemente por el bienestar de cada uno de los miembros de sus familias.

También en esta fecha hay que reconocer al empresario que genera puestos de trabajo, que invierte en la provincia, que apuesta con sus activos para el desarrollo de la región. Porque todos buscan a partir del trabajo desarrollarse económicamente.

Más adelante Rivarola dijo que "en esta difícil situación que se atraviesa es necesario apoyar la producción local, la mano de obra jujeña, generando oportunidades para crecer".

Por último, alentó a sus pares para encontrar soluciones concretas y reales, para que la familia pueda llegar a fin de mes y podamos paliar esta tremenda crisis inflacionaria que vivimos. La gente trabaja, cumple con sus obligaciones y el bolsillo no alcanza, hay personas que me dicen cómo pago la luz, eso no debería suceder en nuestra Argentina con tantos recursos. Hoy con poco trabajo en la calle la gente pide trabajo con mucha angustia. Es hora de buscar alternativas para sacar a la gente adelante, tanto el empresariado como el Gobierno se tienen que poner a ser más creativos y encontrar soluciones no solo con aumentos de tarifas", finalizó Rubén Rivarola.