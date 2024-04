Para la CGT Jujuy, la ley debe contar con el mayor consenso

Horas antes de iniciarse ayer el plenario de comisiones en la Legislatura de Jujuy para comenzar a tratar el proyecto de Ley de Emergencia de la Provincia, la CGT Regional Jujuy y la CTA Jujuy se reunieron con el vicegobernador Alberto Bernis para expresarle su desacuerdo con lo enviado por el Ejecutivo provincial.

En el encuentro lograron su participación en el debate de las comisiones, hacer los aportes que crean convenientes en cada uno de los artículos, y el compromiso de que el proyecto sea aprobado con el mayor consenso posible.

Después del plenario realizado en la sede de Upcn (entre las 9 y 11), la mayoría de los secretarios generales de los 52 gremios adheridos a la CGT se dirigieron al Poder Legislativo donde los esperaba Bernis.

"La reunión fue muy interesante, Bernis nos puso en claro muchas cuestiones que teníamos acerca del proyecto de Ley de Emergencia de la Provincia", expresó Viviana López, secretaria general de Atsa.

"Nos abrieron las puertas diciéndonos que sostendremos mesas de trabajo con las comisiones legislativas para analizar los puntos del proyecto que nos interesa".

Por su parte, Silvia Valverde, de Sadop, calificó como positivo al encuentro, donde después del plenario de secretarios generales plantearon "nuestra preocupación sobre varios puntos que serían desfavorables para los trabajadores".

"Salimos con el compromiso de participar en las comisiones donde se trabajará el proyecto para aportar nuestra mirada sobre los puntos que no coincidamos y que no serán incluidos en la ley. Ese fue el compromiso del vicegobernador", remarcó.

En Upcn los dirigentes gremiales expresaron su desacuerdo con varios artículos del proyecto y "acordamos conclusiones que manifestamos al vicegobernador", agregó Freddy Berdeja, secretario general de la Asociación Judicial de Jujuy.

Destacó que recibieron el compromiso que el proyecto de ley "no será debatido de manera inmediata, primero lo estudiarán en las comisiones a las que asistirán los actores involucrados".

Numerosos son los artículos y puntos del proyecto "que no nos quedaron en claro y otros en los que estamos de acuerdo, como el de la movilidad salarial", agregó López.

En Sadop "son muchos los puntos que no estamos de acuerdo, por ejemplo el referido a las recategorizaciones", sobre eso "venimos peleando hace mucho tiempo, fue un acuerdo paritario el año pasado respecto a los preceptores"; aparte dijo que les interesa lo referido a las jubilaciones.

A Bernis "todos plantearon cómo los afecta el proyecto, si bien involucra a los estatales, al cercenar sus derechos repercutirá en la actividad privada", alertó Berdeja.

"Así lo dijeron los directivos de la Uocra, del Centro de Empleados de Comercio y de Suetra, al no estar en movimiento la economía provincial que depende del empleado público, ellos vieron reducida su actividad".

López agregó que con la inflación que afrontan el país y la provincia "no podemos dejar los sueldos estáticos, eso está claro, no es necesario tratarlo. Respecto a que no se harán nombramientos, lo rechazamos porque la gente se jubila, fallece y porque otros empleados están con tareas livianas como consecuencia de las enfermedades que afrontamos y ahora el tema del dengue".

En el documento "se habla también de que no se pagarán horas extras que tampoco las devuelven y los empleados son recargados. Para el sector de la salud son importantes estos puntos", fijó.

En el gremio que conduce Valverde, "lo que más nos preocupa es el artículo 16 donde habla de facultar al Gobierno a tomar cualquier decisión en cuanto a cuestiones de emergencia en la provincia. O sea que cualquier articulado anterior, a partir del que se legitime ahora dejará sin efecto dándole súper poderes al gobernador".

Más adelante, Berdeja sostuvo que Bernis les hizo saber la decisión del gobernador Sadir, "que la ley debe aprobarse consensuadamente, y no sólo con los sindicatos, sino con toda la sociedad", lo que les dejó con mayor tranquilidad después del malestar generado la semana pasada cuando ingresó la iniciativa.

Afirmó que a pesar de participar en el plenario, "continuaremos oponiéndonos a los puntos que consideramos negativos para los trabajadores, y está el compromiso de tratarlos, modificarlos y hasta sacarlos del proyecto de ley".

Advirtió que la CGT Regional Jujuy "ya decretó el estado de alerta y movilización. Estamos expectantes de lo que pueda suceder, sin embargo confiamos en lo que dijeron el vicegobernador y los diputados Fabián Tejerina, Pedro Belizán y Santiago Jubert".

Finalmente, aseveró que acompañarán "este proceso de la ley hasta alcanzar el consenso" y ponderó la decisión de Bernis en que "sea consensuada por los gremios y la sociedad".