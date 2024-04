"Se van a recortar derechos de los trabajadores estatales"

Los dirigentes del gremio estatal ATE fueron convocados para hoy desde las 17 en Casa de Gobierno, a fin de rever la cuestión salarial. El llamado se dio luego de una nota enviada a las autoridades a raíz de la elevada inflación.

El sindicato tendrá una reanudación de negociaciones y es por eso que hay muchas expectativas en el sector. En ese sentido, Carlos Sajama, secretario general de ATE Seccional Jujuy, dialogó con este matutino y contó que "ojalá que podamos llevar todo esto con diálogo, pero en caso de no tener respuestas, nuestras herramientas que nos quedan a los trabajadores son el paro y la movilización, es la manera en que el Gobierno nos escuche".

Resulta que los trabajadores estatales pretenden un aumento del 20% porque "el incremento anterior no fue para nada visto en el bolsillo de los trabajadores. Por eso creemos que un 20% más, no sé si en un pago o dos pero esto puede llegar a lo que planteamos, porque antes habíamos pedido un 50% y no un 30%".

Sajama fue claro y resaltó que "solo queremos respuestas concretas y definitivas, queremos aumentos acordes a la inflación, ante los aumentos de combustibles y productos los salarios siguen bajos".

También habló del proyecto de emergencia que "va a recortar los derechos de los trabajadores estatales en Jujuy; emergencia es cuidar, no recortar, urgente pase a contrato de servicio a capacitadores. Hemos hecho una presentación al Gobierno y también nos recibieron en la Cámara de Diputados para plantear esta ley que en Jujuy ya hace años existía, pero nunca se había cumplido", comentó, y remarcó que "si vamos a lo que dice esta ley, no puede haber la cantidad de empleados que hay hoy en la provincia, hablamos de unos 120 mil cuando hay provincia que tienen menos y esto pasa porque no hay actividad privada que genere fuentes de trabajo".

Luego pidió que se garantice la estabilidad laboral, los pases a contrato de la gente precarizada, el pase a planta permanente porque "no es que van a ser más gastos para la provincia, sino es cambiar la figura administrativa y ya están en planta, porque cobran los mismo que un contratado".

Adhesión al paro

Trabajadores de ATE concretaron ayer un paro de actividades y realizaron ingresos masivos y simultáneos en edificios de ministerios del Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza fue por "cesantías masivas" de empleados del Estado. Desde el gremio estimaron que este fin de semana hubo 11 mil despidos. "Nuestro secretario general de ATE Nación ha llevado una postura en la cual no haya más despidos, porque ya se habla de otra lista y no queremos, decimos basta. Tenemos compañeros de mucha antigüedad que no han pasado a planta permanente, acá en Jujuy estamos acompañando a los compañeros nacionales de las distintas reparticiones, esperamos una solución definitiva desde Buenos Aires", sostuvo Sajama, agregando que "ojalá hagan un avance y frenemos esta ola de despidos y que el Presidente recapacite para que los trabajadores puedan volver a trabajar y ya no estén con esas preocupaciones".

El secretario reconoció que hasta el momento se registraron más de 11 mil vencimientos de contratos a nivel nacional. "Creo que aprovecharon el fin de semana largo para hacer todo esto, pero acá en la Provincia no es tan grande la franja de afiliados nacional que hay, aún así tuvimos despedidos en Anses", cerró.

El Seom también rechazó la iniciativa

EN LA LUCHA | UNA PROTESTA DE LA ADEP POR LA ELIMINACIÓN DEL FONID.

Los trabajadores municipales nucleados al Seom debatieron ayer los peligros que acarrea el “Plan de Acción Gubernativa en Emergencia” e indicaron la gravedad de la posible aprobación del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo provincial presentó recientemente en la Legislatura.

El sindicato expresó que “esta nueva ley propone recortes para los trabajadores estatales”, según manifestaron en redes sociales. También apuntaron que esta ley se encarga de “eliminar las jerarquizaciones, las horas extras, habilitando a poner en disponibilidad a todos los contratados, jubilando compulsivamente y pagando solamente el mínimo vital y móvil”. Estos son solo algunos puntos de una ley que “representa un ajuste brutal al conjunto de trabajadores y trabajadoras de toda la administración pública provincial”. Los obreros municipales de Jujuy ya comenzaron a organizarse, abriendo el diálogo con distintos gremios para preparar medidas, buscan visibilizar las graves consecuencias económico-laborales de este plan y trazar acciones conjuntas para contraponerse a la motosierra en Jujuy.

Adep adhirió al paro de hoy de la Ctera

La titular de la Asociación de Educadores Provinciales, Silvia Vélez, confirmó ayer a El Tribuno de Jujuy que hoy realizarán un paro por 24 horas en sintonía con la decisión de Ctera a nivel nacional. De esta manera, los alumnos de escuelas primarias que tengan docentes que se adhieren a la medida no tendrán clases en sus escuelas. “Adep, como parte de Ctera, participó del congreso donde se tomó la medida. Compartimos todos los puntos de la convocatoria: la no paritaria nacional, el no envío del Fonid y también el pedido de un aumento salarial urgente en la provincia que guarde relación con la inflación”, aseguró Vélez. Vélez sostuvo que “siempre que Ctera convoque a una medida de fuerza Adep también lo hará, porque somos parte de Ctera”.

A nivel nacional

Los docentes agrupados en Ctera declararon un paro nacional para hoy en respuesta a la eliminación del Fonid y la omisión en convocar a la paritaria nacional. La decisión del sindicato fue comunicada mediante un comunicado difundido en plataformas de redes sociales, donde demandan la restitución del Fonid, la inmediata convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la reafirmación de un salario mínimo a nivel nacional, el respaldo financiero para los programas educativos nacionales, un aumento inmediato en los sueldos de los docentes jubilados, así como la transferencia de fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y en solidaridad con los trabajadores estatales. El documento también expresa el rechazo de Ctera al Protocolo de Seguridad del Gobierno nacional.