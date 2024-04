Las multas en materia vial llegan hasta los 930 mil pesos

Se actualizó el régimen de contravenciones y sanciones en materia vial, llegando la multa por la falta más grave (la negativa o falta de cooperación para realizar la prueba de alcoholemia) a 934 mil pesos, por el aumento en el precio de la nafta súper, que sirve de referencia para establecer los montos.

El nuevo régimen, dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Vial, contempla las faltas cometidas a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su modificatoria 26.363/08, referidas a la licencia de conducir, condiciones de seguridad, revisión técnica vehicular, documentación, patentamiento, velocidad y circulación.

Pero las sanciones más onerosas son por las contravenciones a la Ley Provincial 6.082/18 (Alcoholemia Cero). La segunda falta de mayor gravedad a este régimen, que es conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior o igual a 1 gramo de alcohol por litro de sangre, cuya multa asciende a 747.200 pesos (800 Unidades Fijas), siguiéndole cuando el conductor tiene entre 0,50 a 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, que tiene una multa de $467 mil, siguiéndole cuando el automovilista tiene entre 0,20 a 0,49 gramos de alcohol por litro de sangre (280.200 pesos) y por último cuando la intoxicación alcohólica llega a 0,01 a 0,19 gramos de alcohol por litro de sangre, que tiene una sanción de 93.400 pesos (100 UF).

En la escala de las multas sigue una referida al capítulo referido a las condiciones de seguridad, cuando el conductor de una motocicleta y su acompañante circulan sin el casco normalizado, que tiene una sanción de $467 mil (500 UF). Igual multa le puede caber al conductor que no respeta las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad (darse a la fuga).

También son importantes las multas por conducir vehículos estando inhabilitado o con la habilitación suspendida; por no usar los correajes de seguridad reglamentarios; por participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores (picadas), y por circular a una velocidad que no corresponde a las condiciones del vehículo, carga, visibilidad, vía, tiempo y tránsito, entre otras, con multas de 280 mil pesos.