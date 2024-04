“Cualquiera puede venir y trabajar” tranquilo en la playa

Irina Escalier, una joven profesora de pilates y técnica en psicomotricidad de 25 años oriunda de Jujuy, decidió hacer realidad su sueño de viajar y trabajar en el extranjero. Con determinación y preparación, este año logró establecerse en las playas de Río de Janeiro, donde aplica sus conocimientos en masoterapia con gran éxito.

Irina siempre tuvo la inquietud de viajar, pero su vida laboral y sus compromisos en Argentina la mantenían ocupada. Sin embargo, en 2023 decidió que era el momento de cambiar y comenzó a prepararse para su aventura. "Trabajé todo ese año en Argentina, tenía un grupo psicoterapéutico y trabajaba de forma independiente. Hice el curso de masoterapia pensando en trabajar en cualquier destino al que decidiera viajar", explicó.

La decisión de viajar se vio impulsada por un encuentro casual con un viejo compañero de secundaria quien también tenía el deseo de viajar, aunque él tenía previsto hacerlo recién en abril de este año. Se entusiasmó tanto que decidió adelantar sus planes y eligió Brasil como su primer destino y, en particular, Río de Janeiro, donde ya tenía un amigo viviendo allí. "Sabía que no venía como turista sino a ser residente" y el 5 de febrero despegó de Jujuy. Eligió "Brasil porque era lo más cerca que tenía para hacer ese cambio que buscaba", dijo.

CON AMIGOS | SON EXCOMPAÑEROS DE COLEGIO Y COMPARTEN ALQUILER.

Gracias al convenio del Mercosur entre Argentina y Brasil, Escalier pudo establecerse fácilmente en Río de Janeiro. Solo necesitó llevar algunos documentos, como su partida de nacimiento y antecedentes penales apostillados por escribano, y su documento nacional de identidad argentino, ya que no es necesario un pasaporte por el convenio con Mercosur. Aunque hubo algo de burocracia adicional para trabajar en Brasil, logró gestionar todo lo necesario para obtener su CPF, un requisito esencial para trabajar en el país.

"Cualquiera puede venir y trabajar en la playa, no tenés que pagar nada, no tenés una regulación, solamente no tenés que violar a la ley, podés vender picolé, de hecho se venden empanadas argentinas, la playa rinde. Cuesta como cualquier venta, cualquier comercio, pero es bueno es una ciudad muy turística", explicó la joven.

Ahora Irina Escalier trabaja en la playa ofreciendo masajes a turistas y locales. "Generalmente son turistas los que se hacen un masaje en la playa. Es como algo soñado, suena paradisíaco", comentó. Gracias a su trabajo puede contribuir al alquiler que comparte con ambos amigos y puede mantenerse financieramente en la ciudad.

DISFRUTANDO DEL MAR | VIVÍA EN HUAICO, SE FORMÓ Y ADELANTÓ SU VIAJE A SU PRIMER DESTINO, BRASIL.

Debido a que no debe encarar la totalidad del alquiler que es de 1.300 reales mensuales, la joven aporta los 430 que le corresponden, y a un cambio de 220 por pesos argentinos. Por ello explicó que las oportunidades están ya que en su caso trabajar en la playa le sirve de mucho porque con un masaje de una hora que vale 150 reales, si logra tres, cuatro masajes y se exige, puede pagar su alquiler.

A pesar de estar disfrutando de su nueva vida en Río de Janeiro, tiene planes futuros de explorar otros destinos en Brasil, como Trancoso o la isla Morro de San Pablo. Aunque inicialmente consideró estos destinos, decidió comenzar su aventura en Río debido a la presencia de su amigo y la oportunidad de compartir gastos.

No quería irse

Irina Escalier, que no conoce Buenos Aires, de chica nunca quiso dejar su provincia natal para estudiar, por eso se formó en masoterapia en Jujuy, una escuela llamada "Chaquetas negras", que tiene convenio con la academia que funciona en Argentina, Brasil y España. También cuenta con un título de perito mercantil que podría abrirle puertas en el mundo laboral, incluso en un supermercado. Optó por un curso de pilates en una institución privada de Córdoba que cursó desde Jujuy en forma virtual por la pandemia.

Con 25 años recién cumplidos y lejos de su familia en Jujuy, sigue trabajando duro para construir su futuro en Brasil, siguiendo su pasión por viajar y explorar nuevas oportunidades.

Aunque extraña a su familia y tiene planes de visitar destinos más tranquilos en el futuro, Irina Escalier está disfrutando al máximo de su aventura en Río de Janeiro, donde cada día es una oportunidad para aprender y crecer.